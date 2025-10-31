ETV Bharat / state

रेगिस्तान में सम के धोरों में लगी आग, 8 टेंट जलकर खाक, कोई हताहत नहीं

टेंटों में लगी आग ( ETV Bharat Jaislamer )

जैसलमेर: थार मरुस्थल की सुनहरी रेत पर बसे पर्यटन स्थल सम सैंड ड्यून्स में गुरुवार को एक रिसॉर्ट में भीषण आग लग गई. इससे आठ टेंट जलकर राख हो गए. सम थानाधिकारी बगडू राम ने बताया कि लखमणा रोड स्थित जैन टेंट एम्पायर रिसॉर्ट में अचानक आग भड़क उठी, जिसने कुछ ही समय में विकराल रूप ले लिया. आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते रिसॉर्ट के आठ टेंट पूरी तरह जलकर राख हो गए. हालांकि, राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं मिली है. स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने के लिए तुरंत प्रयास शुरू किए और पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही सम थानाधिकारी बगडू राम पुलिस दल के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि हमें आग लगने की सूचना मिलते ही पुलिस दल के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे. स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है. आग लगने के कारणों की फिलहाल जांच की जा रही है. टेंटों में लगी आग (ETV Bharat Jaislamer)