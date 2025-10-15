पाकुड़ में फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह पर कसता शिकंजा, जांच के लिए 8 टीम का गठन
पाकुड़ में फर्जी आधार कार्ड बनाने के मामले को प्रशासन ने गंभीरता से लिया है. जांच के लिए आठ टीम बनाई गई है.
Published : October 15, 2025 at 2:22 PM IST
पाकुड़: जिले के सदर प्रखंड के ग्रामीण इलाकों में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह पर शिकंजा कसने की प्रशासनिक कवायद तेज हो गयी है. डीसी मनीष कुमार के निर्देश पर अनुमंडल पदाधिकारी साइमन मरांडी ने जिले के सभी 6 प्रखंडों में फर्जी आधार बनाने वाले गिरोह पर शिकंजा कसने और उन्हें कानून के दायरे में लाने के लिए आठ टीमों का गठन किया है. गठित टीमों में संबंधित थानों के थानेदार के अलावा सीओ, बीडीओ और यूआईडी के डीपीओ को भी शामिल किया गया है.
कड़ी कार्रवाई के निर्देश
गठित टीम में शामिल सिविल एवं पुलिस पदाधिकारियों को जांच के दौरान फर्जी आधार कार्ड बनाये जाने वाले लोगों को चिन्हित करने, उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने का आदेश एसडीओ द्वारा दिया गया है.
मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया
गौरतलब है कि सदर प्रखंड के ग्रामीण इलाकों में फर्जी दस्तावेजों के सहारे फर्जी आधार कार्ड बनाने का मामला उस समय सुर्खियों में आया जब शिकायतकर्ता तनवीर आलम की लिखित शिकायत पर डीसी मनीष कुमार ने मामले की जांच और कार्रवाई के लिए प्राप्त शिकायत को एसपी, एसडीओ एवं यूआईडी सेल को अग्रसरित किया था.
एसडीओ ने डीसी द्वारा अग्रसरित शिकायत पत्र में लगाए गए आरोपों की जांच दो दिनों के अंदर करने का निर्देश सदर बीडीओ समीर अल्फ्रेड मुर्मू को दिया था. बीडीओ ने सदर प्रखंड के सभी पंचायतों के पंचायत सचिवों को 24 घंटे के अंदर जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था लेकिन पंचायत सचिवों ने मामले को गंभीरता से न तो लिया और न ही जांच रिपोर्ट बीडीओ को सौंपी.
आठ टीमों का किया गया गठन
ईटीवी भारत द्वारा खबर प्रकाशित किये जाने के बाद एसडीओ साइमन मरांडी, बीडीओ, मुफस्सिल थाने की पुलिस और यूआईडी के डीपीओ सदर प्रखंड के कई इलाकों में जांच एवं छापेमारी की. लेकिन जिन लोगों पर फर्जी आधार कार्ड बनाने का आरोप लगाया था वे गायब मिले और उनकी दुकानें बंद मिली.
मामले को गंभीरता से लेते हुए डीसी मनीष कुमार ने एसडीओ को जांच टीम गठित कर पाकुड़ सदर प्रखंड ही नहीं बल्कि जिले के सभी प्रखंडों में फर्जी आधार मामले की जांच कराने का निर्देश दिया और डीसी के इसी निर्देश के आलोक में एसडीओ ने आठ टीमों का गठन किया जिसमें संबंधित प्रखंडों के बीडीओ, सीओ, थाना प्रभारी शामिल किये गये.
ये भी पढ़ें:
फर्जी आधार कार्ड बनाने का मामलाः अधिकारियों ने शुरू की जांच, शातिर हुए अंडरग्राउंड!
पाकुड़ में आधार कार्ड बनाने के नाम पर फर्जीवाड़ा, जांच में जुटा प्रशासन!
साहिबगंज में बनाया जा रहा था फर्जी आधार कार्ड! मामले में पुलिस ने दो को दबोचा