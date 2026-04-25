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इसरो के युविका-2026 के लिए चंडीगढ़ से आठ छात्र चयनित, 6 पुस्तिकाओं का लेखक आदित्य का भी हुआ है चयन

युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम (युविका)-2026 के लिए चंडीगढ़ से आदित्य सहित आठ छात्रों चयन हुआ है.

ADITYA KHAIWAL
आदित्य खैवाल, युवा वैज्ञानिक (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 25, 2026 at 7:25 PM IST

5 Min Read
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पंचकूला: चंडीगढ़ के सेक्टर-14 स्थित पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस के अंकुर स्कूल में दसवीं कक्षा के छात्र आदित्य खैवाल का चयन इसरो के प्रतिष्ठित युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम (युविका)-2026 के लिए हुआ है. नतीजतन, आदित्य आगामी 11 से 22 मई तक अहमदाबाद स्थित अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र में आयोजित आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेंगे. इसके जरिए वह अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और उपग्रह प्रणालियों का व्यावहारिक अनुभव हासिल कर सकेंगे. रॉकेट बनाने से लेकर उसकी लॉन्चिंग तक के बारे में प्रशिक्षण हासिल कर सकेंगे. ईटीवी भारत ने इसरो के कार्यक्रम "युविका-2026" के लिए चयन होने पर आदित्य और उसके परिजनों से बातचीत की.

यह होता है सलेक्शन का क्राइटेरिया: आदित्य खैवाल ने बताया कि "इसरो के इस राष्ट्रीय कार्यक्रम के बारे में उन्हें अपने पिता रविंद्र खैवाल से पता लगा. इसके बाद एप्लाई करने पर सिलेक्शन क्राइटेरिया की जानकारी मिली, जैसे- पचास प्रतिशत अंक आठवीं कक्षा के अंकों के आधार पर दिए जाते हैं. इसके अलावा 15 प्रतिशत ओलंपियाड के आधार पर, जबकि कुछ प्रतिशत अंक विज्ञान की गतिविधियों के आधार पर और स्पोर्ट्स, स्काउट्स गाइड या एनसीसी सदस्य के आधार पर भी अंक दिए जाते हैं. इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए विशेष कोटा होता है."

इसरो के युविका-2026 के लिए चंडीगढ़ से आठ छात्र चयनित (Etv Bharat)

क्विज का चरण महत्वपूर्ण: आदित्य खैवाल ने बताया कि "एप्लाई करने के बाद एक क्विज का चरण आता है, जिसमें स्पेस संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं और कुछ प्रश्न आठवीं कक्षा के स्तर के होते हैं. इसके बाद नतीजे घोषित किए जाते हैं. आदित्य ने बताया कि इस वर्ष केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ से कुल आठ बच्चों का चयन हुआ, जिनमें से एक वह भी हैं."

नामी वैज्ञानिक लेक्चर लेंगे: आदित्य ने बताया कि "चयनित छात्रों को अहमदाबाद में अलग-अलग केंद्रों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिनमें से उनका प्रशिक्षण अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र में होगा." उन्होंने बताया कि "इसरो के नामी वैज्ञानिक उनके लेक्चर लेंगे और स्थानीय स्पेस एप्लीकेशन सेंटर का दौरा भी करवाया जाएगा, जहां छात्रों को डिवाइस/मशीनरी को ऑपरेट करने बारे जानकारी दी जाएगी. इस दौरान छात्रों से कुछ प्रोजेक्ट्स (मॉडल) भी बनवाए जाएंगे, जैसे- रॉकेट बनाना और उसकी लांचिंग की विधि के बारे में बताया जाएगा." आदित्य ने कहा कि वह अहमदाबाद जाने को लेकर काफी उत्साहित हैं." आदित्य ने बताया कि सहपाठी छात्र और अन्य दोस्त भी फोन करके उन्हें अहमदाबाद जाने के बारे में पूछ रहे हैं, क्योंकि उनका चयन होने से उन्हें भी प्रेरणा मिली है.

इन विषयों की जानकारी भी मिलेगी: आदित्य ने बताया कि "प्रशिक्षण के दौरान चयनित छात्रों को मौसम विज्ञान, मौसम पूर्वानुमान, पर्यावरण निगरानी और महासागर अध्ययन के बारे में भी जानकारी दी जाएगी. इसके अलावा आदित्य कामिक स्टोरी प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं." आदित्य ने बताया कि वह बास्केटबॉल खेलने में भी रुचि रखते हैं.

इन पुस्तिकाओं के लेखक हैं आदित्य: आदित्य के पिता ने बताया कि बेटे का साहित्य के प्रति भी काफी रुझान है. आदित्य अलग-अलग विषयों पर कुल छह पुस्तिकाएं लिख चुके हैं, जिनके नाम- किड्स वायु एंड चंद्रयान, स्टेइंग हेल्दी वाइल स्टडिंग ओर वर्किंग ऑनलाइन, किड्स वायु एंड हर घर तिरंगा, किड्स वायु एंड क्लाइमेट चेंज, किड्स वायु एंड कोरोना और वायु एवं महाकुंभ शामिल हैं.

शुरूआत से विज्ञान में रुचि: पिता प्रो. रविंदर खैवाल पीजीआई के हेल्थ विभाग में सेवारत हैं. उन्होंने बताया कि "शुरूआत से बेटा आदित्य विज्ञान में दिलचस्पी रखता है. जब कभी वह कोई काम करते तो आदित्य बहुत ध्यान से लेकिन शांत रहते हुए चीजों को ऑब्जर्व करता था. आदित्य जब करीब आठ वर्ष का था तो उस दौरान उन्होंने संयुक्त रूप से एक पुस्तक लिखी, जिसमें बेटे ने अपना योगदान दिया था. वहां से आदित्य का विज्ञान की दिशा में आगे बढ़ना हुआ और फिर महाकुंभ को किस प्रकार हरित महाकुंभ बनाया जाए, ऐसे प्रयास और बतौर सामान्य व्यक्ति कैसे योगदान दिया जा सकता है, यह बताया. किड्स वायु और हिटवेव स्ट्रोक, गर्मी के प्रकोप से बचाव के बारे में बताया."

ऑनलाइन स्टडी पर भी पुस्तिका लिखी: पिता रविंदर ने बताया कि "बेटे आदित्य ने ऑनलाइन स्टडी और उसके तरीकों पर आधारित एक पुस्तिका भी लिखी है. इसमें स्क्रीन टाइम मैनेजमेंट पर फोकस किया गया है, ताकि ऐसी आदत से बचा जा सके, जिससे स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता हो. ऐसे विभिन्न प्रयासों के दौरान जब हर घर तिरंगा की बात हो रही थी, उस दौरान तिरंगा को कैसे सुरक्षित रखना है, फ्लैग कोड क्या होते हैं और उसे मनाने के कारण क्या हैं. चाहे विकसित भारत की प्रेरणा हो या फिर 75 वर्ष, आजादी का अमृत महोत्सव बारे बताया."

पीयू एनवायरमेंट विभाग में प्रोफेसर है मां: आदित्य की मां सुमन मोर पंजाब विश्विद्यालय (पीयू) के एनवायरमेंट विभाग में बतौर प्रोफेसर सेवारत हैं. उन्होंने इसरो के कार्यक्रम "युविका 2026" में बेटे का चयन होने पर खुशी प्रकट की. उन्होंने कहा कि "बेटा मेहनती है, उसे पारिवारिक माहौल मिलता रहा है और टीचरों का मार्गदर्शन भी मिलता रहा है." उन्होंने कहा कि "बेटा आदित्य निरंतर मेहनत से प्रयास करता रहा है और इसी का नतीजा है कि युविका-2026 के लिए उसका चयन हो सका है." मां सुमन ने बताया कि "आठ वर्ष की आयु से ही आदित्य ऐसी चीजों में दिलचस्पी रखता रहा है, जैसे पर्यावरण और जन अभियान को लेकर काफी कुछ करता रहा है."

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