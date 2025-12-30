ETV Bharat / state

IIT कानपुर में दो साल में आठ छात्रों ने किया सुसाइड, 2025 में चार ने दी जान, जानिए किस बात से टेंशन में था जय सिंह मीणा

कानपुर : IIT कानपुर कैंपस में छात्रों के सुसाइड का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. सोमवार को बीटेक छात्र की आत्महत्या के तरीके ने सभी को हैरान कर दिया. यह कोई पहला मामला नहीं है. पिछले दो साल में आठ छात्रों ने सुसाइड किया है. IIT प्रबंधन व प्रोफेसर्स कैंपस में बेहतर माहौल होने का दावा करते हैं. लेकिन सुसाइड के आंकड़े दावों की सच्चाई बताते हैं.

साल 2025 में IIT कानपुर कैंपस के अंदर अब तक तीन छात्रों व एक सॉफ्टवेयर डेवलपर ने सुसाइड किया था. दिसंबर 2023 से जनवरी 2024 तक तीन छात्रों ने आत्महत्या की थी. इन आत्महत्याओं के पीछे अन्य छात्र दबी जुबान में पढ़ाई का तनाव बताते हैं. बीटेक छात्र जय सिंह मीना एक औसत छात्र था. जय की चार साल में पूरी होने वाली डिग्री पांच सालों में पूरी हुई.

छात्रों ने कहा कि इस देरी के चलते ही जय कुछ दिनों पहले IIT कैंपस में हुए प्लेसमेंट में शामिल न हो सका. IIT के काउंसलर्स ने भी यह बात बताई है. काउंसलर्स का कहना है कि एवरेज स्टूडेंट्स का स्माल परसेंटेज है, वो कहीं न कहीं पढ़ाई के अतिरिक्त दबाव में आकर ही सुसाइड करने की ओर अपने कदम बढ़ा देते हैं.