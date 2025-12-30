ETV Bharat / state

IIT कानपुर में दो साल में आठ छात्रों ने किया सुसाइड, 2025 में चार ने दी जान, जानिए किस बात से टेंशन में था जय सिंह मीणा

दिसंबर 2023 से जनवरी 2024 तक तीन छात्रों ने आत्महत्या की थी. अब जय सिंह मीणा की मौत ने सभी को झकझोर दिया है.

IIT कानपुर में बढ़ रहे सुसाइड के मामले.
IIT कानपुर में बढ़ रहे सुसाइड के मामले. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 30, 2025 at 3:41 PM IST

कानपुर : IIT कानपुर कैंपस में छात्रों के सुसाइड का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. सोमवार को बीटेक छात्र की आत्महत्या के तरीके ने सभी को हैरान कर दिया. यह कोई पहला मामला नहीं है. पिछले दो साल में आठ छात्रों ने सुसाइड किया है. IIT प्रबंधन व प्रोफेसर्स कैंपस में बेहतर माहौल होने का दावा करते हैं. लेकिन सुसाइड के आंकड़े दावों की सच्चाई बताते हैं.

साल 2025 में IIT कानपुर कैंपस के अंदर अब तक तीन छात्रों व एक सॉफ्टवेयर डेवलपर ने सुसाइड किया था. दिसंबर 2023 से जनवरी 2024 तक तीन छात्रों ने आत्महत्या की थी. इन आत्महत्याओं के पीछे अन्य छात्र दबी जुबान में पढ़ाई का तनाव बताते हैं. बीटेक छात्र जय सिंह मीना एक औसत छात्र था. जय की चार साल में पूरी होने वाली डिग्री पांच सालों में पूरी हुई.

छात्रों ने कहा कि इस देरी के चलते ही जय कुछ दिनों पहले IIT कैंपस में हुए प्लेसमेंट में शामिल न हो सका. IIT के काउंसलर्स ने भी यह बात बताई है. काउंसलर्स का कहना है कि एवरेज स्टूडेंट्स का स्माल परसेंटेज है, वो कहीं न कहीं पढ़ाई के अतिरिक्त दबाव में आकर ही सुसाइड करने की ओर अपने कदम बढ़ा देते हैं.

छात्र अपनी बात बताएं, तभी तो हम कर पाएंगे समाधान : IIT कानपुर में 20 सालों से अधिक समय से बतौर साइकेट्रिस्ट अपनी सेवाएं दे रहे डॉ. अलोक वाजपेई ने बताया, छात्रों के अंदर एक बड़ी कमी है, वो अपनी समस्याएं साझा नहीं करते. ज्यादातर छात्रों की परेशानियों में पढ़ाई ही शामिल होती है. IIT कानपुर में पढ़ाई का स्टैंडर्ड बहुत हाई है. अब जो स्टूडेंट एवरेज हैं, उन्हें प्रॉब्लम होगी. इस बात से भी इंकार नहीं कर सकते. पर ये पांच से 10 प्रतिशत छात्र ही होंगे. इसी तरह 100 में से 10 प्रतिशत छात्रों को मानसिक परेशानियां रहती हैं.

IIT कानपुर कैंपस में सुसाइड की प्रमुख घटनाएं

  • 19 दिसंबर 2023- शोध सहायक स्टाफ डॉ. पल्लवी चिल्का की मौत
  • 10 जनवरी 2024- एमटेक छात्र विकास मीना की मौत
  • 18 जनवरी 2024- शोध छात्रा प्रियंका जायसवाल की मौत
  • 10 अक्टूबर 2024- शोध छात्रा प्रगति की मौत
  • 10 फ़रवरी 2025- शोध छात्र अंकित यादव की मौत
  • 25 अगस्त 2025: सॉफ्टवेयर डेवलपर दीपक चौधरी की मौत
  • 1 अक्टूबर 2025: बीटेक अंतिम वर्ष के छात्र धीरज सैनी की मौत
  • 29 दिसंबर 2025: बीटेक अंतिम वर्ष के छात्र जय सिंह मीना की मौत

संस्थान में एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट्स के साथ हम बहुत अधिक मेहनत करते हैं. उन्हें जहां काउंसिलिंग सेल की सुविधा दी जाती है. वहीं प्रोफेसर्स का पूरा सपोर्ट रहता है. इसके साथ ही अब छात्रों को सप्लिमेंट पेपर का भी विकल्प दिया जाने लगा है. जिसमें उन्हें बताया जाता है, अगर वो पूरक परीक्षा पास कर लेंगे तो उन्हें पास माना जाएगा.
प्रो. मणींद्र अग्रवाल, निदेशक

