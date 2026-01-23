ETV Bharat / state

गैंगस्टर प्रिंस खान और सुजीत सिन्हा के आठ शूटर पलामू में गिरफ्तार, जानें किसने कराई दोनों की दोस्ती

पलामूः गैंगस्टर प्रिंस खान और सुजीत सिन्हा के खिलाफ पलामू पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने प्रिंस खान और सुजीत सिन्हा गिरोह से जुड़े हुए आठ शूटरों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार शूटरों के पास से दो पिस्तौल, दो देसी कट्टा समेत गई सामग्री बरामद हुई है.

दरअसल, प्रिंस खान और सुजीत सिन्हा गिरोह का आपसी गठजोड़ है. यह गिरोह नेशनल हाइवे फोरलेन का कार्य करवा रही कंस्ट्रक्शन कंपनी से रंगदारी वसूलना चाहता था.

कंस्ट्रक्शन साइट पर फायरिंग की, थी योजना

पलामू पुलिस को सूचना मिली थी कि प्रिंस खान और सुजीत सिन्हा गिरोह से जुड़े अपराधी सदर थाना क्षेत्र के सिंगरा के इलाके में कंस्ट्रक्शन साइट पर फायरिंग की घटना को अंजाम देने वाले हैं. इसी सूचना के आलोक में पलामू पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्रिंस खान और सुजीत सिन्हा गिरोह से जुड़े हुए आठ शूटरों को गिरफ्तार किया है.

गिरफ्तार अपराधियों में ये हैं शामिल

गिरफ्तार अपराधियों में गढ़वा के मेरौनी निवासी अमित चौधरी, लेस्लीगंज के चौरा निवासी आकाश शुक्ला, तरहसी निवासी कौशल पासवान, सदर थाना क्षेत्र के पोखराहा निवासी नीरज चंद्रवंशी, पाटन के इमली निवासी अख्तर अंसारी, लेस्लीगंज के हरतुआ निवासी अविनाश गिरी, पाटन के सुठा निवासी बॉबी कुमार शामिल हैं.

ऐसे हुई थी प्रिंस खान और सुजीत सिन्हा की दोस्ती

पूरी कार्रवाई के दौरान पलामू पुलिस को चौंकाने वाली जानकारी मिली है. प्रिंस खान और सुजीत सिन्हा गिरोह एक हो गए हैं. दरअसल, दोनों गिरोह के बीच दोस्ती कुबेर नाम के एक अपराधी ने करवायी थी. कुबेर एक छद्म नाम है जिसे प्रिंस खान गिरोह इस्तेमाल करता है.

पुलिस की जांच में इस बात का भी खुलासा हुआ है पलामू के इलाके में सुजीत सिन्हा ही प्रिंस खान को शूटर और कई तरह की जानकारी उपलब्ध करवा रहा है. कुबेर नाम का अपराधी प्रिंस खान और सुजीत सिन्हा के बीच हर तरह की जानकारी साझा करता है. दोनों के बीच की सबसे बड़ी कड़ी कुबेर ही है. कुबेर कौन है पुलिस इसकी जांच भी कर रही है.