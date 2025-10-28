ETV Bharat / state

भरतपुर से आरबीआई तक पहुंचे जाली नोट, 200-200 रुपए के 8 नोट पकड़े, मामला दर्ज

शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

Fake note in Bank
एसपी ऑफिस, भरतपुर (ETV Bharat Bharatpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 28, 2025 at 8:25 PM IST

2 Min Read
भरतपुर: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की जयपुर इकाई में गंदे नोटों की जांच के दौरान भरतपुर जिले की एक बैंक तिजोरी से भेजे गए नोटों में जाली मुद्रा मिलने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. RBI के निर्गम विभाग ने 200 रुपये के कुल 8 नोटों को नकली घोषित करते हुए जयपुर (पूर्व) के गांधी नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने जीरो FIR दर्ज कर मामले को भरतपुर के मथुरा गेट थाने को जांच के लिए ट्रांसफर कर दिया है. अब फोरेंसिक जांच और नोटों के स्रोत का पता लगाया जाएगा.

RBI प्रबंधक (निर्गम विभाग) पिंकी की शिकायत पर दर्ज रिपोर्ट के अनुसार, 14 अक्टूबर 2025 को भरतपुर जिले की SBI कलेक्ट्रेट शाखा से गंदे नोटों की तिजोरी सील तोड़कर जांच की गई. नोटों की श्रृंखला और छपाई में असमानता पाए जाने पर विस्तृत परीक्षण किया गया, जिसमें 8 नोट (200 रुपये के) जाली साबित हुए. जाली नोटों की सीरीज, पैनल नंबर और प्राप्तकर्ता से जुड़ा पूरा विवरण पुलिस को सौंपा गया है. सीओ सिटी पंकज यादव ने बताया कि गांधी नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद जीरो FIR की गई और CCNS सिस्टम में एंट्री की गई. इसके बाद पूरा केस मथुरा गेट थाने, भरतपुर को अनुसंधान के लिए सौंपा गया. जांच की जिम्मेदारी थाने के उप निरीक्षक को दी गई है.

रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि भारतीय मुद्रा का जाली निर्माण, मुद्रण और परिचालन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 178 से 182 के तहत गंभीर अपराध है. RBI ने पुलिस से अनुरोध किया है कि इन नोटों को किसी स्वीकृत नोट मुद्रण प्रेस या फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) में वैज्ञानिक परीक्षण के लिए भेजा जाए, ताकि विशेषज्ञ रिपोर्ट को अदालत में साक्ष्य के रूप में पेश किया जा सके.

इन बिंदुओं पर होगी गहन जांच:

  • जाली नोट बैंक शाखा में किस माध्यम से पहुंचे?
  • नोट ग्राहक द्वारा जमा किए गए थे या किसी अन्य चैनल से?
  • नोटों की जाली छपाई से जुड़ा संभावित नेटवर्क.
  • क्षेत्र में नकली नोटों की आवक और प्रसार की संभावना.

