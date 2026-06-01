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झारखंड टी-20 लीग में धनबाद के 8 क्रिकेटर्स बिखेरेंगे जलवा, डीसीए में उत्साह

धनबाद: कोयलांचल के क्रिकेट खिलाड़ियों ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है. झारखंड टी-20 क्रिकेट लीग के लिए आयोजित प्लेयर ऑक्शन में धनबाद के आठ खिलाड़ियों का चयन विभिन्न फ्रेंचाइजी टीमों में हुआ है. इस उपलब्धि से धनबाद क्रिकेट एसोसिएशन के साथ-साथ जिले के खेल प्रेमियों में भी उत्साह का माहौल है.

चयनित खिलाड़ियों में कुनैन कुरैशी, श्रेष्ठ, राहुल प्रसाद, अनुराग सिंह सेंगर, प्रतीक रंजन, सिद्धार्थ सिन्हा, युवराज सिंह और आर्यमन लाला शामिल हैं. खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन और लगातार मेहनत को देखते हुए विभिन्न टीमों ने उन पर भरोसा जताते हुए अपनी टीम में शामिल किया है.

जानकारी देते डीसीए सचिव (Etv Bharat)

इस उपलब्धि पर धनबाद क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव विनय कुमार सिंह ने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह जिले के क्रिकेट के लिए गौरव का विषय है. उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की लगन, अनुशासन और निरंतर बेहतर प्रदर्शन का परिणाम है कि उन्हें राज्य की प्रतिष्ठित टी-20 लीग में खेलने का अवसर मिला है.