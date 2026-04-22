डूंगरपुर में 8 शारीरिक शिक्षक बर्खास्त, 2022 में पीटीआई भर्ती में लगाई थी फर्जी डिग्री

प्रशासनिक जांच में अभ्यर्थियों की फर्जी डिग्री और अन्य अनियमितताएं पाए जाने पर कार्रवाई की गई.

Physical Teachers Dismissed
जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय डूंगरपुर (ETV Bharat Dungarpur)
Published : April 22, 2026 at 7:53 PM IST

डूंगरपुर: फर्जी डिग्री के मामले में माध्यमिक शिक्षा विभाग ने बुधवार को डूंगरपुर जिले के 8 शारीरिक शिक्षकों (पीटीआई) को सेवा से बर्खास्त कर दिया. जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करने के आदेश जारी किए हैं. ये सभी शिक्षक जिले के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत थे.

डूंगरपुर जिला शिक्षा अधिकारी नीरज कुमार जोशी ने बताया कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से वर्ष 2022 में आयोजित पीटीआई (शारीरिक शिक्षक) भर्ती परीक्षा में अपात्रों को नौकरी देने का मामला सामने आया था. इसके बाद फर्जी डिग्री से नौकरी हासिल करने वालों की जांच शुरू की गई. जांच में अभ्यर्थियों की फर्जी डिग्री और अन्य अनियमितताएं पाए जाने पर कार्रवाई की गई है.

जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि विभागीय आदेशों के तहत 8 तृतीय श्रेणी शारीरिक शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है. इन शिक्षकों ने उत्तर प्रदेश के जेएस विश्वविद्यालय की फर्जी डिग्री का इस्तेमाल किया था.

बर्खास्त किए गए शारीरिक शिक्षक (पीटीआई):

  • गणेशलाल पाटीदार पुत्र मणीलाल, चिखली ब्लॉक, राउमावि गलालपुरा, निवासी जोगपुर
  • यशवन्त पाटीदार पुत्र खीमजी, आसपुर ब्लॉक, राउप्रावि जसपुर झापका, निवासी ओड
  • धर्मिष्ठा पाटीदार पुत्री ओमप्रकाश पाटीदार, गलियाकोट ब्लॉक, राउप्रावि तंबोलिया, निवासी भेमई
  • निलेश कुमार पाटीदार पुत्र मोहनलाल, सीमलवाड़ा ब्लॉक, राउप्रावि डामोर फला, निवासी पाडलिया
  • अनिल पाटीदार पुत्र भगवानलाल, गलियाकोट ब्लॉक, राउप्रावि छोटा फला गुंडलारा, निवासी पाटीदार बस्ती
  • प्रकाश चन्द्र भोई पुत्र भंवरलाल, सीमलवाड़ा ब्लॉक, राउप्रावि लालपुरा, निवासी ग्राम सीमलवाड़ा
  • यशपाल सिंह राणावत पुत्र मनोहरसिंह, आसपुर ब्लॉक, राउप्रावि गडाएकलिंगजी, निवासी नियर माकोदिया पुल, दाहोद रोड
  • राहुल पाटीदार पुत्र कान्तिलाल, चिखली ब्लॉक, राउप्रावि राठडी, निवासी नादिया

