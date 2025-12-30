ETV Bharat / state

अंतरराज्यीय साइबर क्रिमिनल गैंग का भंडाफोड; काॅल सेंटर के जरिये करते थे ठगी, बाराबंकी में महिला समेत आठ गिरफ्तार

एसपी अर्पित विजयवर्गीय ने बताया कि साइबर, स्वाट, सर्विलांस और नगर कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की है.

पुलिस गिरफ्त में आरोपी.
बाराबंकी : जिले में पुलिस ने साइबर क्राइम पर नकेल कसते हुए एक महिला समेत आठ शातिर अंतरराज्यीय साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है. दावा है कि गिरफ्तार अपराधियों का एक ऑर्गनाइज्ड गैंग है, जो कॉल सेंटर के जरिये साल 2024 से लोगों से ठगी कर रहा है.

एसपी अर्पित विजयवर्गीय के मुताबिक, गिरफ्तार किये गये आरोपियों ने उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, दिल्ली, महाराष्ट्र, छतीसगढ़ और ओडिशा के 25 से ज्यादा लोगों के साथ लाखों रुपयों की ठगी की है.

उन्होंने बताया कि इनके कब्जे से पुलिस ने 12 मोबाइल, एक लैपटॉप, एक टैबलेट, तमाम कूटरचित एग्रीमेंट, ज्वाइनिंग लेटर और दूसरे फर्जी दस्तावेज बरामद किये हैं.

उन्होंने बताया कि मंगलवार को साइबर, स्वाट, सर्विलांस और नगर कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने कॉल सेंटर के जरिये लोगों के साथ ठगी करने वाले गिरोह के आठ सदस्यों को गिरफ्तार किया है.

उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में दीपक तिवारी, अंकित कटारिया, विपिन वर्मा, अब्दुल रिज़वान, मोहम्मद अफ़ज़ल, आदर्श राज, इमरान सलीम और एक महिला को गिरफ्तार किया गया है.

उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपियों का एक संगठित गिरोह है जो ऑनलाइन गेमिंग कॉल सेंटर, OLX, मेटा के फेसबुक व इंस्टाग्राम पर ऑनलाइन बेटिंग गेम व नौकरी का विज्ञापन अपलोड कर, लोगों को फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर पोर्न वीडियो देखने आदि की धमकी देकर डिजिटल अरेस्ट एव अन्य विभिन्न तरीकों से साइबर अपराध किया जाता था. आरोपी अपने बैंक खातों में साइबर फ्राॅड कर रुपये मंगाते थे.

उन्होंने बताया कि आरोपियों के कब्जे से विभिन्न बैंकों की विभिन्न शाखाओं के उपभोक्ताओं की खाता संख्या प्राप्त हुई है. इन खातों को एनसीआरपी व समन्वय पोर्टल के माध्यम से चेक किया गया तो उन खातों पर साइबर ठगी का पैसा ट्रांसफर होने सम्बन्धी 25 से ज्यादा शिकायतें दर्ज हैं. पुलिस अब इस गैंग के बाकी सदस्यों के बारे में इनपुट जुटा रही है.

संपादक की पसंद

