अंतरराज्यीय साइबर क्रिमिनल गैंग का भंडाफोड; काॅल सेंटर के जरिये करते थे ठगी, बाराबंकी में महिला समेत आठ गिरफ्तार

पुलिस गिरफ्त में आरोपी. ( Photo credit: ETV Bharat )

बाराबंकी : जिले में पुलिस ने साइबर क्राइम पर नकेल कसते हुए एक महिला समेत आठ शातिर अंतरराज्यीय साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है. दावा है कि गिरफ्तार अपराधियों का एक ऑर्गनाइज्ड गैंग है, जो कॉल सेंटर के जरिये साल 2024 से लोगों से ठगी कर रहा है. एसपी अर्पित विजयवर्गीय के मुताबिक, गिरफ्तार किये गये आरोपियों ने उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, दिल्ली, महाराष्ट्र, छतीसगढ़ और ओडिशा के 25 से ज्यादा लोगों के साथ लाखों रुपयों की ठगी की है. उन्होंने बताया कि इनके कब्जे से पुलिस ने 12 मोबाइल, एक लैपटॉप, एक टैबलेट, तमाम कूटरचित एग्रीमेंट, ज्वाइनिंग लेटर और दूसरे फर्जी दस्तावेज बरामद किये हैं. उन्होंने बताया कि मंगलवार को साइबर, स्वाट, सर्विलांस और नगर कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने कॉल सेंटर के जरिये लोगों के साथ ठगी करने वाले गिरोह के आठ सदस्यों को गिरफ्तार किया है.