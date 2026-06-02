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कोटपूतली में अवैध खनन के विरोध पर ग्रामीणों पर कथित फायरिंग, हिरासत में आठ लोग, सुलह में जुटा प्रशासन

अजीतपुरा में प्रदर्शनकारी ग्रामीणों पर खनन माफिया की फायरिंग की पुलिस ने पुष्टि नहीं की. दोनों पक्षों ने परस्पर दर्ज कराए केस.

Office of the Superintendent of Police, Kotputli-Behror
पुलिस अधीक्षक कार्यालय, कोटपूतली-बहरोड़ (ETV Bharat Kotputli)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 2, 2026 at 8:50 PM IST

2 Min Read
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कोटपूतली: जिले के अजीतपुरा गांव में अवैध खनन के विरोध के दौरान ग्रामीणों पर खनन माफिया की ओर से कथित फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में लिया. दोनों पक्षों ने परस्पर केस दर्ज कराए हैं. इनकी जांच जारी है. घटना के बाद क्षेत्र में तनाव है. पुलिस और प्रशासन हालात पर नजर रखे है. क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है.

एडिशनल एसपी नाजिम अली ने बताया कि करीब 280 दिन से अजीतपुरा में ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन चल रहा था. इसे एसडीएम की अनुमति से हटाया गया. दो दिन पहले प्रशासन ने धरनास्थल से सामान जब्त किया था. इसके विरोध में सोमवार को ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा एवं जब्त सामान लौटाने और दोबारा धरना प्रदर्शन की अनुमति मांगी. एएसपी ने कहा, सोमवार को मौके पर जो घटनाक्रम हुआ, वह तत्कालीन परिस्थितियों का परिणाम था. इस पूरे विवाद का स्थायी समाधान ग्रामीण, जिला प्रशासन, लीजधारक और खनन विभाग के स्तर पर ही संभव है. पुलिस की भूमिका केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखने और सहयोग करने की है. जिला कलेक्टर भी मामले के समाधान को प्रयासरत हैं. जल्द ही सभी पक्षों के साथ बातचीत कर समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा.

नाजिम अली - एडिश्नल एसपी कोटपूतली बहरोड. (ETV Bharat Kotputli)

पढ़ें:अवैध खनन को लेकर कोटपूतली में बवाल, फायरिंग में 10 लोग घायल

फायरिंग की पुष्टि नहीं: एएसपी अली बोले, अभी तक पुलिस को मौके से फायरिंग के कोई ठोस सबूत नहीं मिले और न ही जांच में फायरिंग की पुष्टि हुई है. पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है. तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. ग्रामीणों ने खनन माफिया पर फायरिंग करने के आरोप लगाए थे. इधर, घायल ग्रामीण जगदीश को गोली लगने के दावों पर भी पुलिस ने सवाल उठाए. एएसपी बोले, 'मैं स्वयं अस्पताल जाकर जगदीश से मिला था, लेकिन बातचीत में गोली लगने जैसी कोई बात सामने नहीं आई. मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार घायल बुजुर्ग के पैर में चोट किसी नुकीली वस्तु के गिरने से लगी है. पुलिस मेडिकल रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच कर रही है'.

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