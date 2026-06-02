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कोटपूतली में अवैध खनन के विरोध पर ग्रामीणों पर कथित फायरिंग, हिरासत में आठ लोग, सुलह में जुटा प्रशासन

कोटपूतली: जिले के अजीतपुरा गांव में अवैध खनन के विरोध के दौरान ग्रामीणों पर खनन माफिया की ओर से कथित फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में लिया. दोनों पक्षों ने परस्पर केस दर्ज कराए हैं. इनकी जांच जारी है. घटना के बाद क्षेत्र में तनाव है. पुलिस और प्रशासन हालात पर नजर रखे है. क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है.

एडिशनल एसपी नाजिम अली ने बताया कि करीब 280 दिन से अजीतपुरा में ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन चल रहा था. इसे एसडीएम की अनुमति से हटाया गया. दो दिन पहले प्रशासन ने धरनास्थल से सामान जब्त किया था. इसके विरोध में सोमवार को ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा एवं जब्त सामान लौटाने और दोबारा धरना प्रदर्शन की अनुमति मांगी. एएसपी ने कहा, सोमवार को मौके पर जो घटनाक्रम हुआ, वह तत्कालीन परिस्थितियों का परिणाम था. इस पूरे विवाद का स्थायी समाधान ग्रामीण, जिला प्रशासन, लीजधारक और खनन विभाग के स्तर पर ही संभव है. पुलिस की भूमिका केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखने और सहयोग करने की है. जिला कलेक्टर भी मामले के समाधान को प्रयासरत हैं. जल्द ही सभी पक्षों के साथ बातचीत कर समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा.