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बिहार में 4 निगम कर्मी, 2 आभूषण कारोबारी समेत आठ गिरफ्तार, दिन में रेकी कर रात में करते थे चोरी

8 की हुई गिरफ्तारी ( ETV Bharat )

गया : बिहार के गया में छठ पर्व के दौरान कई घरों से चोरी के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. पुलिस ने आठ लोगों की गिरफ्तारी की है, जिसमें चार गया नगर निगम के कर्मी हैं. यह दिन में सफाई और रात में चोरी की घटना करते थे. दूर में कार से निकलते थे, तो नजदीक में बाइक का उपयोग करते थे.

गया में गजब के चोर- दिन में सफाई, रात में चोरी