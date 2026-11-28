आठ मरीजों की बीमारी बनी पहेली, सिटी स्कैन के लिए पैसे नहीं, SNMMCH में मुफ्त जांच की नहीं व्यवस्था
धनबाद के SNMMCH में भर्ती आठ मरीजों को अस्पताल में मुफ्त इलाज नहीं मिल पा रहा है. रिपोर्ट- नरेंद्र निषाद.
Published : November 28, 2026 at 7:39 PM IST
धनबादः अचानक रोना, हंसना और फिर बेहोश हो जाना... गिरिडीह जिले के डुमरी प्रखंड के पारगो तिलैया के रहने वाले आठ लोगों के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा था. स्थिति को देखते हुए सभी को धनबाद के SNMMCH में भर्ती कराया गया था. यहां मनोचिकित्सकों की ओर से उनकी काउंसलिंग भी की गई. अब मरीजों की जांच और सिटी स्कैन को लेकर मामला सामने आया है. परिजनों का कहना है कि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और वे सिटी स्कैन कराने में असमर्थ हैं.
'दरअसल, गिरिडीह जिले के डुमरी प्रखंड के पारगो तिलैया के रहने वाले आठ लोगों में अचानक असामान्य व्यवहार के लक्षण दिखाई देने लगे थे. ये लोग कभी रोने लगते थे, तो कभी हंसने लगते थे. इसके बाद बेहोश भी हो जा रहे थे. स्थिति बिगड़ने पर परिजन उन्हें SNMMCH लेकर पहुंचे, जहां उन्हें भर्ती कर इलाज शुरू किया गया. मनोचिकित्सकों की टीम ने मरीजों की काउंसलिंग भी की. वहीं, आगे की चिकित्सकीय जांच के तहत ब्लड टेस्ट कराया गया, जिसकी रिपोर्ट फिलहाल सामान्य आई है. ईईजी (इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम) की रिपोर्ट अभी आना बाकी है.' डॉ. पूर्णिमा केरकेट्टा एचओडी, मेडिसिन विभाग, SNMMCH
'मरीजों के सिटी स्कैन को लेकर अस्पताल अधीक्षक डॉ. डीके गिंदौरिया ने बताया कि पहले आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों के लिए हेल्थ मैप के माध्यम से निःशुल्क सिटी स्कैन की व्यवस्था थी, लेकिन फिलहाल यह सुविधा बंद है. ऐसे में आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों के सामने जांच कराने की चुनौती खड़ी हो गई है.' डॉ. डीके गिंदौरिया- अधीक्षक, SNMMCH
कोई बीमारी सामने नहीं आई हैः परिजन
इधर, मरीजों के परिजन मिथुन हेंब्रम का कहना है कि अब तक की जांच में कोई बीमारी सामने नहीं आई है. परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वे सिटी स्कैन का खर्च उठा सकें. परिजनों का कहना है कि जब कोई बीमारी सामने नहीं आई है, तो मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी जानी चाहिए.
वास्तविक स्थिति स्पष्ट होना बाकी है
फिलहाल आठों मरीजों की स्वास्थ्य स्थिति और बीमारी के वास्तविक कारण को लेकर स्थिति स्पष्ट होना बाकी है. ऐसे में जरूरी है कि चिकित्सकीय जांच पूरी कर मरीजों की स्थिति का आकलन किया जाए, ताकि उन्हें उचित इलाज मिल सके.
ये भी पढ़ें-
गिरिडीह में मचा हड़कंप, अचानक हंसते फिर रोते-रोते बेहोश हुए 8 लोग, क्या एक से दूसरे में फैलती है 'शेयर्ड साइकोसिस' बीमारी!
पलामू में गृह प्रवेश समारोह में भोजन करने पर 200 से अधिक लोग बीमार, 19 अस्पताल में भर्ती
सावधान! खुद से खा रहे हैं एंटीबायोटिक दवाएं? देवघर के 30% मरीजों में बेअसर हो रहा इलाज, बिना सलाह दवा खाना पड़ सकता है भारी