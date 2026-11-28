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आठ मरीजों की बीमारी बनी पहेली, सिटी स्कैन के लिए पैसे नहीं, SNMMCH में मुफ्त जांच की नहीं व्यवस्था

औषधि विभाग ( Etv Bharat )

धनबादः अचानक रोना, हंसना और फिर बेहोश हो जाना... गिरिडीह जिले के डुमरी प्रखंड के पारगो तिलैया के रहने वाले आठ लोगों के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा था. स्थिति को देखते हुए सभी को धनबाद के SNMMCH में भर्ती कराया गया था. यहां मनोचिकित्सकों की ओर से उनकी काउंसलिंग भी की गई. अब मरीजों की जांच और सिटी स्कैन को लेकर मामला सामने आया है. परिजनों का कहना है कि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और वे सिटी स्कैन कराने में असमर्थ हैं.

मरीज के परिजन का बयान (Etv Bharat) 'दरअसल, गिरिडीह जिले के डुमरी प्रखंड के पारगो तिलैया के रहने वाले आठ लोगों में अचानक असामान्य व्यवहार के लक्षण दिखाई देने लगे थे. ये लोग कभी रोने लगते थे, तो कभी हंसने लगते थे. इसके बाद बेहोश भी हो जा रहे थे. स्थिति बिगड़ने पर परिजन उन्हें SNMMCH लेकर पहुंचे, जहां उन्हें भर्ती कर इलाज शुरू किया गया. मनोचिकित्सकों की टीम ने मरीजों की काउंसलिंग भी की. वहीं, आगे की चिकित्सकीय जांच के तहत ब्लड टेस्ट कराया गया, जिसकी रिपोर्ट फिलहाल सामान्य आई है. ईईजी (इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम) की रिपोर्ट अभी आना बाकी है.' डॉ. पूर्णिमा केरकेट्टा एचओडी, मेडिसिन विभाग, SNMMCH