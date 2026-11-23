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बिहार में आठों नवनिर्वाचित MLC ने ली शपथ, 5 नए और 3 पुराने सदस्यों को फिर से मिला मौका

बिहार में विधान पार्षदों का शपथ ग्रहण ( ETV Bharat )

पटना: हालिया बिहार विधान परिषद चुनाव में नवनिर्वाचित 8 सदस्यों का आज शपथ ग्रहण समारोह हुआ. कार्यकारी सभापति रामवचन राय ने सभी विधान पार्षदों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. इस मौके पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव और बिहार सरकार के कई मंत्री मौजूद थे.

8 सदस्यों ने ली शपथ

जिन आठ विधान पार्षदों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली, उनमें नीरज कुमार, संजीव कुमार सिंह, बंशीधर ब्रजवासी, डॉक्टर एनके यादव, नरेंद्र प्रसाद सिंह, डॉ राहुल राज, सुरेश प्रसाद राय और अनिल कुमार झा शामिल हैं. सभी सदस्यों को कार्यकारी सभापति रामवचन राय ने शपथ दिलाई.