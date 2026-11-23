बिहार में आठों नवनिर्वाचित MLC ने ली शपथ, 5 नए और 3 पुराने सदस्यों को फिर से मिला मौका
Bihar MLC Swearing in Ceremony: बिहार विधान परिषद के आठों नवनिर्वाचित सदस्यों ने आज शपथ ग्रहण कर लिया है. रिपोर्ट- अविनाश कुमार
Published : November 23, 2026 at 1:24 PM IST
पटना: हालिया बिहार विधान परिषद चुनाव में नवनिर्वाचित 8 सदस्यों का आज शपथ ग्रहण समारोह हुआ. कार्यकारी सभापति रामवचन राय ने सभी विधान पार्षदों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. इस मौके पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव और बिहार सरकार के कई मंत्री मौजूद थे.
8 सदस्यों ने ली शपथ
जिन आठ विधान पार्षदों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली, उनमें नीरज कुमार, संजीव कुमार सिंह, बंशीधर ब्रजवासी, डॉक्टर एनके यादव, नरेंद्र प्रसाद सिंह, डॉ राहुल राज, सुरेश प्रसाद राय और अनिल कुमार झा शामिल हैं. सभी सदस्यों को कार्यकारी सभापति रामवचन राय ने शपथ दिलाई.
2 सीटों पर आरजेडी को मिली जीत
विधान परिषद के चुनाव में आरजेडी को दो सीटों का इस बार लाभ मिला है. पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से डॉ. संजीव कुमार और दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से अनिल कुमार झा आरजेडी के उम्मीदवार के तौर पर जीत हासिल की है.
नव-निर्वाचित माननीय विधान परिषद् सदस्यगण को शपथ ग्रहण समारोह की हार्दिक बधाई एवं सफल कार्यकाल की शुभकामनाएँ। आइए, मिलकर समृद्ध बिहार का निर्माण करें! https://t.co/HXMYv3RMtE— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) November 23, 2026
एनडीए को मिली 3 सीट
वहीं जेडीयू को पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जीत मिली है. नीरज कुमार ने इस सीट को इस बार भी जीत लिया है. बीजेपी को दो सीटों पर जीत मिली है. कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से डॉक्टर एनके यादव ने एक बार फिर से जीत हासिल की है तो वहीं तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से नरेंद्र प्रसाद सिंह ने 12 साल के बाद फिर से जीत हासिल की है.
जन सुराज का खुला खाता
जनसुराज को एक सीट पर जीत मिली है. दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार सुरेश प्रसाद राय को जीत मिली है, जबकि दो सीटों पर निर्दलीय जीते हैं. तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से बंशीधर ब्रजवासी और सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से डॉ राहुल राज चुनाव जीते हैं. दोनों ने बीजेपी का समर्थन किया है.
निर्दलीय एमएलसी पर विवाद
हालांकि बीजेपी में शामिल होने पर काफी विवाद भी हुआ. जनसुराज, राजद और कांग्रेस की तरफ से विधान परिषद के सभापति को इनकी सदस्यता रद्द करने के लिए मांग भी की गई लेकिन सभी को खारिज कर दिया गया और आज सभी आठों नवनिर्वाचित सदस्यों ने विधान परिषद सदस्य की पद और गोपनीयता की शपथ ले ली.
बिहार विधान परिषद की 8 सीटों पर 23 अक्टूबर को चुनाव हुआ था और 27 अक्टूबर को मतगणना हुई थी. सभी नवनिर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल अगले 6 साल के लिए होगा. विधान परिषद के चुनाव में इस बार शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से सभी नए सदस्य निर्वाचित हुए हैं, जबकि दरभंगा स्नातक को छोड़कर तीन स्नातक निर्वाचन क्षेत्र पर पुराने सदस्य को ही जीत मिली है. कांग्रेस और वामपंथी दलों को इस बार चुनाव में बड़ा झटका लगा है.
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