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जानें वो 8 नाम जो जन सुराज से लड़ सकते हैं विधान परिषद चुनाव, बस मुहर लगनी है बाकी

बिहार में एमएलसी चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है. जन सुराज के खेमे में भी चर्चाओं का बाजार गर्म है. रिपोर्ट- रंजीत कुमार.

PRASHANT KISHOR
प्रशांत किशोर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 8, 2026 at 8:51 PM IST

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पटना : बिहार में विधान परिषद चुनाव होने हैं और चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने तैयारी शुरू कर दी है. बांकीपुर विधानसभा चुनाव जीतने के बाद प्रशांत किशोर का मनोबल सातवें आसमान पर है. पार्टी ने विधान परिषद के 8 सीटों पर उम्मीदवार खड़े करने का फैसला लिया है. इसके साथ ही वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की ओर भी जनसुरज पार्टी ने चुनाव आयोग का ध्यान दिलाया है.

प्रशांत किशोर कर रहे हैं उम्मीदवारों का चयन

पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, 5 सीटों पर उम्मीदवारों का चयन कर लिया गया है. प्रशांत किशोर सभी इलाके का दौरा कर रहे हैं और उम्मीदवारों के चयन पर अंतिम मुहर लगा रहे हैं. पांच विधान परिषद क्षेत्र का दौरा प्रशांत किशोर ने कर लिया है और बचे हुए तीन क्षेत्र का दौरा किया जाना बाकी है. सभी आठ विधान परिषद क्षेत्र के दौरे के बाद उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया जाएगा.

उम्मीदवार के लिए डॉ दिव्या ज्योति हुई पार्टी में शामिल!

प्रशांत किशोर की पार्टी में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार शामिल भी हो रहे हैं. प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने डॉ दिव्या ज्योति को पार्टी में शामिल कराया है. माना जा रहा है कि डॉक्टर दिव्या ज्योति विधान परिषद का चुनाव लड़ने वाली हैं और पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से उन्हें टिकट दिया जा सकता है. डॉ दिव्या ज्योति ने कहा कि ''अभी चुनाव लड़ने का आश्वासन हमें नहीं मिला है. हम प्रशांत किशोर के नेतृत्व में काम करने आए हैं.''

Dr Divya Jyoti
डॉ दिव्या ज्योति (ETV Bharat)

सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से लड़ेंगे अफाक अहमद

सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भी उम्मीदवार का नाम लगभग तय है. विधान पार्षद अफाक अहमद को पार्टी फिर से मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है. अफाक अहमद पिछली बार भी विधान परिषद चुनाव सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जीते थे, इस बार भी उनकी उम्मीदवारी तय मानी जा रही है. सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र को लेकर पार्टी ने वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर धांधली का आरोप भी लगाया है.

PK ने अफाक अहमद की मदद की थी

2023 में अफाक अहमद ने सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का उपचुनाव जीता था. उन्हें 3,055 वोट मिले थे और उन्होंने आनंद पुष्कर को करीब 674 वोट से हराया था. चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने अफाक अहमद को रणनीतिक तौर पर मदद की थी और वह बड़े मतों के अंतर से चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे. तब से अफाक अहमद मजबूती से प्रशांत किशोर के साथ खड़े हैं.

अफाक अहमद
अफाक अहमद (ETV Bharat)

तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से बंशीधर को मिल सकता है टिकट

तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भी प्रशांत किशोर ने उम्मीदवार लगभग तय कर दिए हैं. मिल रही जानकारी के मुताबिक तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से वर्तमान में विधान पार्षद बंशीधर को टिकट देने को लेकर सहमति बन चुकी है. बता दें कि बंशीधर शिक्षक की नौकरी छोड़कर पिछली बार चुनाव लड़े थे और वह चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे.

बंशीधर ब्रजवासी पर प्रशांत लगाएंगे दाव

बंशीधर ब्रजवासी ने दिसंबर 2024 में हुए तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीत दर्ज की थी. उन्हें कुल 23,003 मत मिले, जबकि जन सुराज के डॉ. विनायक गौतम दूसरे स्थान पर रहे. अंतिम परिणाम में ब्रजवासी ने डॉ. विनायक गौतम को 10,195 मतों के अंतर से हराया. इस चुनाव में पहली वरीयता के मतों से परिणाम तय नहीं हुआ था, इसलिए वरीयता क्रम के आधार पर मतों की गिनती पूरी की गई.

बंशीधर ब्रजवासी
बंशीधर ब्रजवासी (ETV Bharat)

भूषण झा को भी मिल सकता है टिकट

तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भी प्रशांत किशोर उम्मीदवार खड़े करने की तैयारी में है. पार्टी के स्तर पर उम्मीदवार का चयन लगभग तय कर लिया गया माना जा रहा है. मिल रही जानकारी के मुताबिक भूषण झा को पार्टी मैदान में उतरने का मन बना चुकी है और उनके नाम ऐलान भी जल्द हो जाएगा.

रजनीश रंजन हो सकते हैं उम्मीदवार

कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवारों के चयन को लेकर तस्वीर साफ होती दिख रही है. पार्टी ने कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से रणधीर सिंह को उम्मीदवार बनाने का मन बनाया है. जल्द ही रजनीश रंजन के नाम का ऐलान किया जा सकता है. आने वाले चार-पांच दिनों में तमाम प्रत्याशियों के नाम औपचारिक रूप से घोषित कर दिए जाएंगे.

दरभंगा से लड़ सकते हैं सुरेश प्रसाद राय

दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भी प्रशांत मजबूत उम्मीदवार देने की तैयारी कर चुके हैं. दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए भी उम्मीदवार के नाम पर सहमति बन चुकी है. मिल रही जानकारी के मुताबिक जन सुराज पार्टी दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से सुरेश प्रसाद राय को उम्मीदवार बनाने की तैयारी में है.

''विधान परिषद चुनाव को लेकर हमारी तैयारी पूरी है. प्रशांत किशोर सभी इलाकों का दौरा कर रहे हैं और प्रत्याशियों का चयन कर रहे हैं. अब तक पांच इलाके का वह दौरा कर चुके हैं और तीन इलाके का दौरा करने के बाद हम लोग प्रत्याशियों के चयन को अंतिम रूप दे देंगे. औपचारिक रूप से ऐलान भी कर दिया जाएगा.''- मनोज भारती, प्रदेश अध्यक्ष, जन सुराज

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संवाददाता सम्मेलन के दौरान जन सुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती (ETV Bharat)

'1600 से अधिक मतदाताओं के नाम दो मतदान केंद्र पर'

जनसुराज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुमार सौरव ने कहा है कि विधान परिषद चुनाव को लेकर जो वोटर लिस्ट प्रकाशित किए गए हैं उसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी है. कुमार सौरभ ने कहा कि अकेले तिरहुत शिक्षक स्नातक क्षेत्र में 1600 से अधिक ऐसे मतदाता हैं जिनका नाम दो मतदान केन्द्रों पर है. पार्टी नेता ने मीडिया के सामने कई ऐसे नाम रखें जिनका नाम दो जगह पर था. पार्टी की ओर से कहा गया कि चुनाव आयोग को इसे गंभीरता से लेनी चाहिए.

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गड़बड़ी की सूची दिखाते जनसुराज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुमार सौरव (ETV Bharat)

जानिए क्या है वोटर बनाने की प्रक्रिया

बिहार विधान परिषद चुनाव की वोटर लिस्ट प्रत्याशी या राजनीतिक दल तैयार नहीं करते हैं. निर्वाचन आयोग के निर्देश पर निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी यानी ERO मतदाता सूची तैयार करते हैं. स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में पात्र मतदाताओं से निर्धारित फॉर्म के जरिए आवेदन लिए जाते हैं. इसके बाद अधिकारियों की ओर से आवेदनों और पात्रता से जुड़े दस्तावेजों की जांच की जाती है. जांच के बाद प्रारूप निर्वाचक नामावली प्रकाशित की जाती है. इसमें नाम जुड़वाने, हटाने या किसी नाम पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए निर्धारित समय दिया जाता है.

गड़बड़ी होने पर राजनीतिक दल करते हैं दावा

इस प्रक्रिया में राजनीतिक दल और प्रत्याशी भी मतदाता सूची की जांच कर सकते हैं और गड़बड़ी मिलने पर दावा-आपत्ति दर्ज करा सकते हैं. किसी व्यक्ति को वोटर बनाने या हटाने का अंतिम अधिकार प्रत्याशी के पास नहीं होता. सभी दावे और आपत्तियों की जांच निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी करते हैं और जरूरत पड़ने पर दस्तावेजों का सत्यापन कराया जाता है. इसके बाद जरूरी संशोधन कर अंतिम निर्वाचक नामावली प्रकाशित की जाती है. चुनाव में मतदान का अधिकार उसी अंतिम सूची में शामिल पात्र मतदाताओं को होता है.

''विधान परिषद चुनाव को लेकर जो मतदाता सूची प्रकाशित की गई है, वह बेहद त्रुटि पूर्ण है. जिस तरीके से लोकसभा, विधानसभा और पंचायत चुनाव के पहले मतदाता सूची को अंतिम रूप दिया जाता है. उसी तर्ज पर विधान परिषद चुनाव के पहले भी मतदाता सूची को अंतिम रूप दिया जाए. इसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से चुनाव आयोग को उठानी चाहिए. हम केंद्रीय चुनाव आयोग से अनुरोध करेंगे कि मतदाता सूची की जो वर्तमान प्रक्रिया है उसमें बदलाव किया जाए.''- मनोज भारती, प्रदेश अध्यक्ष, जन सुराज

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