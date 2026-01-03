ETV Bharat / state

फरीदाबाद में चलती ट्रेन में महिला ने दिया बच्ची को जन्म, 8 माह की थी गर्भवती, जच्चा-बच्चा दोनों सुरक्षित

फरीदाबाद: फरीदाबाद में चलती ट्रेन में एक महिला ने बच्ची को जन्म दिया. महिला अपने परिवार के साथ कटरा से लौट रही थी. महिला11450 जबलपुर एक्सप्रेस से आ रही थी. इस दौरान महिला को समय से पहले लेबर पेन शुरू हो गया. हालात बिगड़ने पर आठवें महीने में ही महिला की डिलीवरी करानी पड़ी. दर्द से कराहती महिला का ट्रेन में मौजूद महिलाओं, जीआरपी पुलिस और रेलवे मेडिकल स्टाफ की मदद से सुरक्षित तरीके डिलीवरी कराया गया.

ट्रेन में शुरू हुआ लेबर पेन: महिला के परिजनों ने बताया कि वे मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के गांव सिटोली निवासी हैं. महिला अभिलाषा अपने पति जवाहरलाल के साथ ट्रेन से यात्रा कर रही थीं. दंपति जम्मू-कश्मीर में रहकर काम करता था और डिलीवरी के लिए गांव लौट रहा था. शुक्रवार दोपहर जब ट्रेन दिल्ली पहुंची, तभी महिला को हल्का दर्द महसूस हुआ. तुगलकाबाद स्टेशन पार करते ही दर्द तेज होता गया और कुछ ही देर में महिला की हालत बिगड़ने लगी.

महिलाओं ने की मदद: महिला की हालत देखकर S-5 कोच में मौजूद अन्य महिलाएं तुरंत मदद के लिए आगे आईं. उन्होंने स्थिति को भांपते हुए सीटों के चारों ओर चादर और कंबल लगाकर घेर दिया. आसपास बैठे यात्रियों को दूसरी ओर भेज दिया गया. कुछ अनुभवी महिलाओं ने महिला की डिलीवरी कराई.