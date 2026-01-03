ETV Bharat / state

फरीदाबाद में चलती ट्रेन में महिला ने दिया बच्ची को जन्म, 8 माह की थी गर्भवती, जच्चा-बच्चा दोनों सुरक्षित

फरीदाबाद में चलती ट्रेन में आठ माह की गर्भवती महिला ने बच्ची को जन्म दिया.

Faridabad train delivery
फरीदाबाद में चलती ट्रेन में महिला ने दिया बच्ची को जन्म (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 3, 2026 at 4:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

फरीदाबाद: फरीदाबाद में चलती ट्रेन में एक महिला ने बच्ची को जन्म दिया. महिला अपने परिवार के साथ कटरा से लौट रही थी. महिला11450 जबलपुर एक्सप्रेस से आ रही थी. इस दौरान महिला को समय से पहले लेबर पेन शुरू हो गया. हालात बिगड़ने पर आठवें महीने में ही महिला की डिलीवरी करानी पड़ी. दर्द से कराहती महिला का ट्रेन में मौजूद महिलाओं, जीआरपी पुलिस और रेलवे मेडिकल स्टाफ की मदद से सुरक्षित तरीके डिलीवरी कराया गया.

ट्रेन में शुरू हुआ लेबर पेन: महिला के परिजनों ने बताया कि वे मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के गांव सिटोली निवासी हैं. महिला अभिलाषा अपने पति जवाहरलाल के साथ ट्रेन से यात्रा कर रही थीं. दंपति जम्मू-कश्मीर में रहकर काम करता था और डिलीवरी के लिए गांव लौट रहा था. शुक्रवार दोपहर जब ट्रेन दिल्ली पहुंची, तभी महिला को हल्का दर्द महसूस हुआ. तुगलकाबाद स्टेशन पार करते ही दर्द तेज होता गया और कुछ ही देर में महिला की हालत बिगड़ने लगी.

महिलाओं ने की मदद: महिला की हालत देखकर S-5 कोच में मौजूद अन्य महिलाएं तुरंत मदद के लिए आगे आईं. उन्होंने स्थिति को भांपते हुए सीटों के चारों ओर चादर और कंबल लगाकर घेर दिया. आसपास बैठे यात्रियों को दूसरी ओर भेज दिया गया. कुछ अनुभवी महिलाओं ने महिला की डिलीवरी कराई.

चलती ट्रेन में महिला ने दिया बच्ची को जन्म (ETV Bharat)

रेलवे को दी गई सूचना: इस बीच किसी यात्री ने रेलवे कंट्रोल रूम को सूचना दी. खबर मिलते ही रेलवे प्रशासन हरकत में आया और ट्रेन को फरीदाबाद ओल्ड रेलवे स्टेशन पर रोका गया. महिला और नवजात की सुरक्षा को देखते हुए ट्रेन करीब 26 मिनट तक स्टेशन पर खड़ी रही.

मेडिकल टीम और सुरक्षा बलों की भूमिका: स्टेशन पर रेलवे मेडिकल की महिला स्टाफ तुरंत मौके पर पहुंची और मां-बेटी की प्राथमिक जांच की. इसके बाद आरपीएफ और जीआरपी की महिला पुलिस कर्मियों की सहायता से दोनों को एंबुलेंस द्वारा फरीदाबाद के बीके अस्पताल पहुंचाया गया, जहां आगे का इलाज किया गया.

मां-बेटी दोनो सुरक्षित: इस बारे में जीआरपी डीएसपी राजेश चेची ने बताया कि, "जम्मू-कश्मीर से मध्य प्रदेश जा रही श्री माता वैष्णो देवी कटरा–जबलपुर एक्सप्रेस में एक महिला की डिलीवरी कराई गई. फिलहाल मां और नवजात दोनों पूरी तरह सुरक्षित हैं."

ये भी पढ़ें:सरकारी नौकरी! हरियाणा के युवाओं के लिए सरकार देगी नए साल का तोहफा, 30 हजार से अधिक पदों पर होंगी भर्तियां

TAGGED:

WOMAN GIVES BIRTH TRAIN FARIDABAD
PREGNANT WOMAN DELIVERY IN TRAIN
FARIDABAD WOMAN DELIVERY IN TRAIN
KATARA TO JABALPUR TRAIN DELIVERY
FARIDABAD TRAIN DELIVERY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.