दिल्ली में आठ महीने के बच्चे का अपहरण, पुलिस ने कुछ ही घंटों में किया रेस्क्यू कर किया ये खुलासा

नई दिल्ली: उत्तर-पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास इलाके में 8 महीने के बच्चे के अपहरण का मामला सामने आया है. पुलिस ने बताया कि 9 मार्च को खजूरी खास थाने में एक 45 वर्षीय महिला ने शिकायत दी थी की शाम में एक महिला खजूरी खास फ्लाईओवर के पास आई और उसके बच्चे का अपहरण कर मौके से फरार हो गई.

शिकायत मिलने के बाद खजूरी खास थाने में बीएनएस की धारा में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई. मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी की अगुवाई में एक विशेष टीम गठित की गई, जिसने इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ मुखबिरों की मदद से कई अहम सुराग जुटाए. जांच के दौरान पुलिस टीम को महत्वपूर्ण जानकारी मिली, जिसके आधार पर कार्रवाई करते हुए रूप नगर इलाके से 30 वर्षीय एक महिला को हिरासत में लिया गया. तलाशी के दौरान उसके पास से अपहृत 8 महीने का बच्चा सुरक्षित बरामद कर लिया गया. पूछताछ में आरोपी महिला मामले में खुलासा करते हुए बच्चे के अपहरण की बात स्वीकार कर ली. उसके खुलासे पर पुलिस ने उसके पति को भी गिरफ्तार कर लिया, जिसकी इस वारदात में संलिप्तता सामने आई है.

पुलिस के अनुसार बरामद किए गए बच्चे को सुरक्षित उसकी मां को सौंप दिया गया, जिससे परिवार में खुशी का माहौल है. डीसीपी आशीष मिश्रा ने बताया कि खजूरी खास थाना पुलिस की टीम ने तत्परता और पेशेवर तरीके से कार्रवाई करते हुए अपहृत बच्चे को सुरक्षित बरामद कर लिया है और मामले में शामिल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. फिलहाल मामले की आगे की जांच जारी है.