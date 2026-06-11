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लक्सर में खनन माफियाओं पर ताबड़तोड़ एक्शन, 8 भंडारण केंद्र सील, ई-खन्ना पोर्टल भी निलंबित

अवैध भंडारण पर सीलिंग की कार्रवाई ( फोटो सोर्स- Information Department )