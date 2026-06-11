लक्सर में खनन माफियाओं पर ताबड़तोड़ एक्शन, 8 भंडारण केंद्र सील, ई-खन्ना पोर्टल भी निलंबित
हरिद्वार जिले के रामपुर रायघटी में अवैध खनन और खनिजों के अवैध भंडारण के खिलाफ कड़ा एक्शन, आठ भंडारण केंद्र किए गए सील
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 11, 2026 at 2:39 PM IST
लक्सर: अवैध खनन और खनिजों के अवैध भंडारण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. जिसके तहत रामपुर रायघटी क्षेत्र में संचालित 8 रिटेल भंडारण केंद्रों को सील कर दिया गया है. जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई से खनन कारोबारियों में हड़कंप मच गया है. संबंधित सभी इकाइयों के ई-खन्ना पोर्टल भी तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से निलंबित कर दिए गए हैं.
8 रिटेल भंडारण केंद्रों पर सीलिंग की कार्रवाई: हरिद्वार जिला खनन अधिकारी काजिम रजा के नेतृत्व में बुधवार को विभागीय टीम ने रामपुर रायघटी क्षेत्र में औचक निरीक्षण किया. यह कार्रवाई क्षेत्र में अवैध खनन की शिकायत मिलने के बाद की गई. जांच के दौरान संचालित सभी 8 रिटेल भंडारणों में अनियमितताएं पाए जाने पर प्रशासन ने बिना देरी किए उन्हें सील कर दिया.
खनन कारोबार से जुड़े लोगों में मचा हड़कंप: वहीं, प्रशासन की इस ताबड़तोड़ कार्रवाई को अवैध खनन के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाइयों में माना जा रहा है. एक साथ 8 भंडारण केंद्रों पर कार्रवाई होने से क्षेत्र में खनन कारोबार से जुड़े लोगों में बेचैनी बढ़ गई है.
"हरिद्वार जिले में अवैध खनन, अवैध भंडारण और खनिजों के अवैध परिवहन के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा. जांच के दौरान सामने आए तथ्यों का परीक्षण किया जा रहा है. रिपोर्ट के आधार पर संबंधित संचालकों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी."- काजिम रजा, खनन अधिकारी
बता दें कि हरिद्वार जिले में कई जगहों पर अवैध खनन के साथ अवैध तरीके से क्रशर के संचालन के मामले लगातार सामने आते रहते हैं. जिनके खिलाफ प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जाती है.
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