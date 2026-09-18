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खूंटी में अंतरजिला वाहन चोर गिरोह का खुलासा, 8 गिरफ्तार, 19 बाइक, बोलेरो और दो मास्टर चाबी जब्त

खूंटी पुलिस की गिरफ्त में अंतरजिला वाहन चोर गिरोह के सदस्य. ( फोटो-ईटीवी भारत )

खूंटीः अंतरजिला वाहन चोर गिरोह के खिलाफ खूंटी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी की 19 मोटरसाइकिल, ओडिशा नंबर की एक बोलेरो पिकअप, दो मास्टर चाबियां और 8 मोबाइल फोन बरामद किए हैं.

गिरफ्तार आरोपियों में खूंटी के गुरुदयाल मुंडा उर्फ पनसउ मुंडा, मसीह मुंडा और जयराम मुंडा के अलावा सरायकेला-खरसावां जिले के इसरायल पूर्ति, मनमसीह पूर्ति, मोहन लोहार, एतवा मुंडा और समराय होरो शामिल हैं. पुलिस के मुताबिक, आरोपियों में एक नाबालिग भी है.

एसपी ऋषभ गर्ग का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

गुप्त सूचना पर पुलिस ने की घेराबंदी

खूंटी एसपी ऋषभ गर्ग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का खुलासा किया. उन्होंने बताया कि 18 सितंबर को सायको थाना क्षेत्र में अंतरजिला वाहन चोर गिरोह के सदस्यों के जुटने की गुप्त सूचना मिली थी. सूचना थी कि गिरोह के सदस्य चोरी की मोटरसाइकिलों पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर उन्हें दूसरे इलाकों में खपाने की तैयारी में हैं. इसके बाद डीएसपी मंगल सिंह जामुदा के नेतृत्व में विशेष छापेमारी टीम बनाई गई. टीम ने सायको और अड़की थाना क्षेत्र में तत्काल घेराबंदी कर कार्रवाई की और 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

मास्टर चाबी से खोलते थे लॉक

पुलिस के अनुसार, पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे पिछले करीब एक साल से बाइक चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे थे. इसके लिए मास्टर चाबी का इस्तेमाल कर मोटरसाइकिल का लॉक खोला जाता था. चोरी की गई बाइक को ग्रामीण इलाकों में अपनी गाड़ी बताकर कम कीमत में बेच दिया जाता था. गिरफ्तार आरोपियों में ज्यादातर सरायकेला-खरसावां जिले के कुचाई-दलबंगा इलाके और कुछ खूंटी के अड़की क्षेत्र के रहने वाले बताए गए . पुलिस ने गिरोह के कथित मुख्य सरगना के रूप में गुरुदयाल मुंडा उर्फ पनसउ मुंडा की पहचान की है.