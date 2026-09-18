खूंटी में अंतरजिला वाहन चोर गिरोह का खुलासा, 8 गिरफ्तार, 19 बाइक, बोलेरो और दो मास्टर चाबी जब्त
खूंटी में अंतरजिला वाहन चोर गिरोह का खुलासा हुआ है. पुलिस ने गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया है. रिपोर्ट-राजेश कुमार सिंह
Published : September 18, 2026 at 6:53 PM IST
खूंटीः अंतरजिला वाहन चोर गिरोह के खिलाफ खूंटी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी की 19 मोटरसाइकिल, ओडिशा नंबर की एक बोलेरो पिकअप, दो मास्टर चाबियां और 8 मोबाइल फोन बरामद किए हैं.
गिरफ्तार आरोपियों में खूंटी के गुरुदयाल मुंडा उर्फ पनसउ मुंडा, मसीह मुंडा और जयराम मुंडा के अलावा सरायकेला-खरसावां जिले के इसरायल पूर्ति, मनमसीह पूर्ति, मोहन लोहार, एतवा मुंडा और समराय होरो शामिल हैं. पुलिस के मुताबिक, आरोपियों में एक नाबालिग भी है.
गुप्त सूचना पर पुलिस ने की घेराबंदी
खूंटी एसपी ऋषभ गर्ग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का खुलासा किया. उन्होंने बताया कि 18 सितंबर को सायको थाना क्षेत्र में अंतरजिला वाहन चोर गिरोह के सदस्यों के जुटने की गुप्त सूचना मिली थी. सूचना थी कि गिरोह के सदस्य चोरी की मोटरसाइकिलों पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर उन्हें दूसरे इलाकों में खपाने की तैयारी में हैं. इसके बाद डीएसपी मंगल सिंह जामुदा के नेतृत्व में विशेष छापेमारी टीम बनाई गई. टीम ने सायको और अड़की थाना क्षेत्र में तत्काल घेराबंदी कर कार्रवाई की और 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.
मास्टर चाबी से खोलते थे लॉक
पुलिस के अनुसार, पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे पिछले करीब एक साल से बाइक चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे थे. इसके लिए मास्टर चाबी का इस्तेमाल कर मोटरसाइकिल का लॉक खोला जाता था. चोरी की गई बाइक को ग्रामीण इलाकों में अपनी गाड़ी बताकर कम कीमत में बेच दिया जाता था. गिरफ्तार आरोपियों में ज्यादातर सरायकेला-खरसावां जिले के कुचाई-दलबंगा इलाके और कुछ खूंटी के अड़की क्षेत्र के रहने वाले बताए गए . पुलिस ने गिरोह के कथित मुख्य सरगना के रूप में गुरुदयाल मुंडा उर्फ पनसउ मुंडा की पहचान की है.
ओडिशा नंबर की बोलेरो से अंतरराज्यीय कनेक्शन
पुलिस ने चोरी की 19 मोटरसाइकिल के अलावा ओडिशा नंबर वाली बोलेरो पिकअप भी बरामद की है. बोलेरो की बरामदगी के बाद पुलिस इस गिरोह के अंतरराज्यीय नेटवर्क से जुड़े होने की भी जांच कर रही है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि वाहन चोरी के बाद कहां-कहां खपाए जाते थे और इस नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं.
कार्रवाई में ये थे शामिल
कार्रवाई में डीएसपी मंगल सिंह जामुदा, खूंटी थाना प्रभारी अशोक कुमार सिंह, सायको थाना प्रभारी प्रभात रंजन पांडेय, अड़की थाना प्रभारी प्रवीण कुमार तिवारी, मारंगहादा थाना प्रभारी जुगेश सिंह, कुचाई थाना प्रभारी रविंद्र मुंडा, एसआई मुकेश कुमार यादव और मंटू कुमार समेत सायको सैट के हवलदार प्रदीन सांगा, भुनेश्वर उरांव और धर्मेंद्र भगत शामिल रहे.
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