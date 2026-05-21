खाना बनाने के लिए गैस चालू करते ही नली में लगी आग, परिवार के 8 लोग झुलसे
हादसा इतना भयानक था कि धमाके की आवाज सुनकर आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया.
Published : May 21, 2026 at 2:56 PM IST
अलवरः जिले के टहला थाना क्षेत्र अंतर्गत दाता खोदरीबा गांव में गुरुवार को गैस की नली में आग लगने से एक ही परिवार के 8 लोग गंभीर रूप से झुलस गए. झूलसे लोगों को उपचार के लिए अलवर जिला अस्पताल ले जाया गया, वहीं कुछ गंभीर घायलों का इलाज अलवर के एक निजी अस्पताल में जारी है. हादसा इतना भयानक था कि धमाके की आवाज सुनकर आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया.
टहला थाना अधिकारी मुकेश मीणा ने बताया कि थाना क्षेत्र अंतर्गत खोदरीबा गांव में हादसे की सूचना मिली. इस पर पुलिस जाप्ता मौके पर पहुंचा और घटना के बारे में जानकारी जुटाई. उन्होंने बताया कि सिलेंडर की नली में आग लगने से यह हादसा हुआ. हादसे में परिवार के आठ लोग झुलस गए. उन्होंने बताया कि झुलसे लोगों में लक्ष्मी (12), लाडो देवी (50), मंजू (40), आलोक (5), हेमसिंह (13) का इलाज अलवर जिला अस्पताल में जारी है. वहीं, गंभीर घायलों में किलटू (18), राधेश्याम (45) व अनूप (4) का इलाज अलवर के निजि अस्पताल में जारी है.
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नली में लगी आगः स्थानीय निवासी रोहतास कुमार ने बताया कि खोदरीबा गांव में गुरुवार को बंजारा समाज के लोग कमरे में खाने की तैयारी कर रहे थे. इस दौरान परिवार की महिला ने खाना बनाने के लिए गैस को चालू करने की कोशिश की. यहां पहले से ही गैस की नली से गैस का रिसाव हो रहा था. गैस शुरू करते ही नली ने आग पकड़ ली. इस घटना में परिवार के 8 लोग झुलस गए. रोहतास ने बताया कि घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई. पहले लोगों को टहला अस्पताल उपचार के लिए भिजवाया गया. यहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें अलवर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. यहां लोगों का इलाज जारी है. घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है.