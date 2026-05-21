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खाना बनाने के लिए गैस चालू करते ही नली में लगी आग, परिवार के 8 लोग झुलसे

हादसा इतना भयानक था कि धमाके की आवाज सुनकर आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया.

GAS PIPE CAUGHT FIRE, BURN INJURIES IN ALWAR
टहला अस्पताल के बाहर लोगों की भीड़. (ETV Bharat alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 21, 2026 at 2:56 PM IST

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अलवरः जिले के टहला थाना क्षेत्र अंतर्गत दाता खोदरीबा गांव में गुरुवार को गैस की नली में आग लगने से एक ही परिवार के 8 लोग गंभीर रूप से झुलस गए. झूलसे लोगों को उपचार के लिए अलवर जिला अस्पताल ले जाया गया, वहीं कुछ गंभीर घायलों का इलाज अलवर के एक निजी अस्पताल में जारी है. हादसा इतना भयानक था कि धमाके की आवाज सुनकर आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया.

टहला थाना अधिकारी मुकेश मीणा ने बताया कि थाना क्षेत्र अंतर्गत खोदरीबा गांव में हादसे की सूचना मिली. इस पर पुलिस जाप्ता मौके पर पहुंचा और घटना के बारे में जानकारी जुटाई. उन्होंने बताया कि सिलेंडर की नली में आग लगने से यह हादसा हुआ. हादसे में परिवार के आठ लोग झुलस गए. उन्होंने बताया कि झुलसे लोगों में लक्ष्मी (12), लाडो देवी (50), मंजू (40), आलोक (5), हेमसिंह (13) का इलाज अलवर जिला अस्पताल में जारी है. वहीं, गंभीर घायलों में किलटू (18), राधेश्याम (45) व अनूप (4) का इलाज अलवर के निजि अस्पताल में जारी है.

पढ़ेंः जैसलमेर: बाइक पर रखे एसी गैस सिलेंडर में जोरदार धमाका, मैकेनिक गंभीर घायल

नली में लगी आगः स्थानीय निवासी रोहतास कुमार ने बताया कि खोदरीबा गांव में गुरुवार को बंजारा समाज के लोग कमरे में खाने की तैयारी कर रहे थे. इस दौरान परिवार की महिला ने खाना बनाने के लिए गैस को चालू करने की कोशिश की. यहां पहले से ही गैस की नली से गैस का रिसाव हो रहा था. गैस शुरू करते ही नली ने आग पकड़ ली. इस घटना में परिवार के 8 लोग झुलस गए. रोहतास ने बताया कि घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई. पहले लोगों को टहला अस्पताल उपचार के लिए भिजवाया गया. यहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें अलवर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. यहां लोगों का इलाज जारी है. घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है.

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गैस की नली में लगी आग
परिवार के 8 लोग झुलसे
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