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कानपुर में साइबर ठगी गिरोह के आठ सदस्य गिरफ्तार; क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनकर धमकाते थे, खेतों में बैठकर करते थे काॅल

कानपुर में साइबर ठगी गिरोह के आठ सदस्य गिरफ्तार ( Photo credit: ETV Bharat )

कानपुर : थाना सचेंडी पुलिस और साइबर क्राइम सेल की संयुक्त टीम ने एक बड़े अंतरराज्यीय साइबर गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने गैंग के आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस का दावा है कि आरोपी क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनकर काॅल करते थे. आरोपी मोबाइल में चाइल्ड पोर्नोग्राफी का डर दिखाकर ठगी करते थे. आरोपियों ने देश भर के लोगों से करीब 2 करोड़ रुपये की ठगी की है. पुलिस टीम ने जिन आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उनमें गोरेलाल, राम जी, सर्वेश सिंह, अवधेश सिंह, अभिषेक, सविता, रामप्रकाश और रिंकू शामिल हैं. आरोपी कानपुर नगर के रहने वाले हैं, जबकि इनका एक अन्य साथी अभिषेक कानपुर देहात का निवासी है.

'क्राइम ब्रांच का बताते थे अफसर' : डीसीपी पश्चिम एस.एम. कासिम आब्दी ने बताया कि इस गिरोह के काम करने का तरीका बेहद शातिर और चौंकाने वाला था. गैंग के सदस्य आम लोगों को फोन करके खुद को क्राइम ब्रांच का अफसर बताते थे और उन्हें जाल में फंसाते थे. आरोपी मोबाइल पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी होने का डर दिखाकर व्यक्ति को डराते थे. आरोपी केस दर्ज करने और जेल भेजने की धमकी देकर पीड़ित व्यक्ति से मोटी रकम वसूल लेते थे.





उन्होंने बताया कि जब कोई पीड़ित इनकी बातों में आसानी से नहीं आता था, तो ये लोग उसे विश्वास दिलाने के लिए फोन के पीछे से मोबाइल के जरिए पुलिस हूटर्स की आवाज निकालते थे. इसके बाद भी बात न बनने पर ये पीड़ितों को पुलिस बर्बरता और मारपीट के डरावने वीडियो भेजते थे और धमकी देते थे कि पैसे न देने पर उनके साथ भी ऐसा ही किया जाएगा.



