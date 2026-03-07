ETV Bharat / state

आगरा में जमीन बेचकर लौट रहे चाचा-भतीजे से लूट, आंख में मिर्च पाउडर डालकर छीने 8 लाख रुपये

आगरा: आगरा जिले की तहसील फतेहाबाद में शुक्रवार देर शाम खेत बेचकर बाइक से घर लौट रहे चाचा-भतीजे को तीन बदमाशों ने घेर लिया. बदमाशों ने चाचा-भतीजा की आंखों में मिर्च पाउडर डाला और आठ लाख रुपये लूटकर फरार हो गए. यह वारदात उनके गांव से महज एक किलोमीटर की दूरी पर अंजाम दी गई. फतेहाबाद पुलिस ने बताया कि उन्हें घटना की सूचना करीब ढाई घंटे देरी से मिली.

पांच बीघा जमीन बेची थी: लूट की खबर मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और तुरंत जांच शुरू कर दी गई. पुलिस ने जब आसपास के सीसीटीवी खंगाले तो पता चला कि बाइक सवार लुटेरे फिरोजाबाद की तरफ भागे हैं. ऐसी आशंका जताई जा रही है कि तहसील में ही रेकी करने के बाद लुटेरों ने पीड़ित का पीछा किया था. डीसीपी पूर्वी अभिषेक अग्रवाल ने बताया कि पिन्नापुरा निवासी निहाल सिंह ने शुक्रवार को पांच बीघा जमीन बेची थी.

आंखों में मिर्च झोंककर छीना बैग: देर शाम निहाल सिंह अपने चाचा बच्चू सिंह के साथ तहसील से करीब आठ लाख रुपये लेकर बाइक से गांव लौट रहे थे. निहाल ने बैग में रुपये रखे थे और जैसे ही वे गांव के करीब पहुंचे, पीछे से आए तीन बदमाशों ने उन्हें रोक लिया. बदमाशों ने अचानक उनकी आंखों में मिर्च पाउडर झोंक दिया जिससे बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई. जब तक चाचा-भतीजा संभल पाते, बदमाश रुपयों से भरा बैग लेकर रफूचक्कर हो गए.