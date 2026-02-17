ETV Bharat / state

जोधपुर महानगर के DJ सहित 8 न्यायिक अधिकारी एपीओ

जोधपुर: राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा के आदेश से जोधपुर महानगर के डीजे अजय शर्मा सहित 8 न्यायिक अधिकारियों को एपीओ कर दिया गया. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने मंगलवार सुबह अचानक ही पुराने हाईकोर्ट हेरिटेज बिल्डिंग में अधीनस्थ न्यायालयों का औचक निरीक्षण करने पहुंच गए. जोधपुर महानगर एवं जोधपुर जिला न्यायालयों का निरीक्षण करने जब कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश शर्मा पहुंचे तो न्यायिक अधिकारी सीट पर नहीं मिले. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने इसे गंभीर लापरवाही माना और थोड़ी देर बाद एपीओ करने के आदेश जारी कर दिए.

हाईकोर्ट की रजिस्ट्रार जनरल चंचल मिश्रा ने बताया कि हाईकोर्ट भवन में बम की धमकी के बीच सुरक्षा जांच होने के चलते कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा सुबह ही हाईकोर्ट हेरिटेज बिल्डिंग परिसर में पहुंच गए. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश शर्मा ने पूरे परिसर का निरीक्षण करने के साथ ही जब अधीनस्थ अदालत में निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान कुछ न्यायिक अधिकारी सीट पर नहीं मिले और कुर्सियां खाली मिलीं. इस पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश शर्मा ने अपने मोबाइल से ही खाली कुर्सियों के फोटो लिए हैं. इसके बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश शर्मा झालामंड हाईकोर्ट पहुंचे और रजिस्ट्रार जनरल चंचल मिश्रा को अनुपस्थित न्यायिक अधिकारियों को एपीओ करने के निर्देश दिए.

