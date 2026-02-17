ETV Bharat / state

जोधपुर महानगर के DJ सहित 8 न्यायिक अधिकारी एपीओ

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश शर्मा ने औचक निरीक्षण किया था. इस दौरान न्यायिक अधिकारी सीट पर नहीं थे. जिसके बाद बड़ी कार्रवाई हुई है...

Rajasthan High Court File Photo
राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat Jodhpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 17, 2026 at 7:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जोधपुर: राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा के आदेश से जोधपुर महानगर के डीजे अजय शर्मा सहित 8 न्यायिक अधिकारियों को एपीओ कर दिया गया. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने मंगलवार सुबह अचानक ही पुराने हाईकोर्ट हेरिटेज बिल्डिंग में अधीनस्थ न्यायालयों का औचक निरीक्षण करने पहुंच गए. जोधपुर महानगर एवं जोधपुर जिला न्यायालयों का निरीक्षण करने जब कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश शर्मा पहुंचे तो न्यायिक अधिकारी सीट पर नहीं मिले. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने इसे गंभीर लापरवाही माना और थोड़ी देर बाद एपीओ करने के आदेश जारी कर दिए.

हाईकोर्ट की रजिस्ट्रार जनरल चंचल मिश्रा ने बताया कि हाईकोर्ट भवन में बम की धमकी के बीच सुरक्षा जांच होने के चलते कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा सुबह ही हाईकोर्ट हेरिटेज बिल्डिंग परिसर में पहुंच गए. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश शर्मा ने पूरे परिसर का निरीक्षण करने के साथ ही जब अधीनस्थ अदालत में निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान कुछ न्यायिक अधिकारी सीट पर नहीं मिले और कुर्सियां खाली मिलीं. इस पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश शर्मा ने अपने मोबाइल से ही खाली कुर्सियों के फोटो लिए हैं. इसके बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश शर्मा झालामंड हाईकोर्ट पहुंचे और रजिस्ट्रार जनरल चंचल मिश्रा को अनुपस्थित न्यायिक अधिकारियों को एपीओ करने के निर्देश दिए.

पढ़ें: सलमान खान की अपील को लिस्ट करने के निर्देश, कांकाणी हिरण शिकार प्रकरण से जुड़ी सभी अपीलों पर एक साथ होगी सुनवाई

रजिस्ट्रार जनरल मिश्रा की ओर से जारी आदेशानुसार जोधपुर महानगर के डीजे अजय शर्मा को एपीओ करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट मुख्यालय किया गया है. इसके साथ ही मनीषा चौधरी न्यायाधीश विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या 1 जोधपुर महानगर, मनीषा शर्मा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या 2 जोधपुर महानगर, नेहा शर्मा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जोधपुर जिला, करुणा शर्मा सीनियर सिविल जज एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जोधपुर जिला, प्रवीण चौधरी अपर सीनियर सिविल जज एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 जोधपुर महानगर, सीमा सांदू अपर सीनियर सिविल जज एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 9 जोधपुर महानगर और मनोज जीनगर अपर सीनियर सिविल जज एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 7 जोधपुर महानगर को एपीओ कर दिया गया.

एपीओ किए गए इन अधिकारियों में से अजय शर्मा को राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में अपनी उपस्थिति देने को कहा गया है. वहीं, शेष 7 अधिकारियों को जिला एवं सत्र न्यायाधीश जोधपुर जिला के मुख्यालय पर रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं.

TAGGED:

JUSTICE SANJIV PRAKASH SHARMA
ACTING CHIEF JUSTICE JODHPUR
SURPRISE VISIT BY CHIEF JUSTICE
RAJASTHAN HIGHCOURT JODHPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.