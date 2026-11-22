मधुबनी में मिली 800 साल पुरानी भगवान विष्णु की दुर्लभ मूर्ति, कर्णाटवंशी काल से जुड़ा है इतिहास
Madhubani Vishnu Idol Found: मधुबनी में 800 साल पुरानी भगवान विष्णु की मूर्ति मिली है. यह कर्णाटवंशी शासनकाल की है. रिपोर्ट- राज कुमार झा
Published : November 22, 2026 at 1:53 PM IST
मधुबनी: मधुबनी में लगातार प्राचीन काल की मूर्तियां बरामद होती आ रही हैं. एक बार फिर यह प्राचीनतम मूर्ति सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है. मधुबनी के हरलाखी प्रखंड स्थित खिरहर गांव के हर मंदिर में भगवान विष्णु की करीब 800 साल पुरानी खंडित मूर्ति मिली है.
कर्णाटवंशी काल की साढ़े पांच फीट लंबी प्रतिमा
ब्लैक बेसाल्ट पत्थर से निर्मित यह मूर्ति साढ़े पांच फीट लंबी और तीन फीट चौड़ी है. इसे मिथिला के कर्णाटवंशी राजाओं के शासनकाल का बताया जा रहा है. पुजारियों के अनुसार, यह खंडित मूर्ति करीब 100 वर्षों से इसी मंदिर परिसर में पड़ी हुई थी.
पुरातत्व अन्वेषकों ने किया मंदिर परिसर का जायजा
सोशल मीडिया में खबर आने के बाद दरभंगा के पुरातत्व अन्वेषक डॉ. मुरारी कुमार झा और इंटैक के को-कन्वेनर शिव कुमार मिश्र ने प्रशासन को इसके ऐतिहासिक महत्व की जानकारी दी. अन्वेषक ने मंदिर परिसर के अन्य हिस्सों का जायजा लिया है, जहां मध्य काल की ईंटों के टुकड़े और मिट्टी के बर्तनों के अवशेष मिले हैं. यह जगह करीब 15 फीट ऊंचाई पर स्थित है, जिसे देखकर अनुमान लगाया गया कि यह मूर्ति यहीं से बरामद हुई होगी.
"एक प्रतिमा मिली है, जो काफी पुरानी प्रतीत हो रही है. प्रतिमा खंडित है, जिसकी जांच की जा रही है. इस स्थान पर खुदाई या जांच करने पर और भी प्राचीन मूर्तियां बरामद हो सकती हैं." -डॉ. मुरारी कुमार झा, पुरातत्व अन्वेषक
मिथिलांचल में पहले भी मिल चुकी हैं प्राचीन मूर्तियां
फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है. इससे पूर्व अंधराठाढ़ी प्रखंड और पंडौल प्रखंड के भवानीपुर स्थित तालाब की खुदाई के दौरान भी प्राचीनतम काली ग्रेनाइट की मूर्तियां बरामद हुई थीं. वहां भी भगवान विष्णु की मूर्तियां मिली थीं, जिन्हें उगना महादेव मंदिर में पूजन के लिए रखा गया है. मिथिलांचल के कई हिस्सों में पहले भी इस तरह की मूर्तियां बरामद हुई हैं.
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