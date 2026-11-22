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मधुबनी में मिली 800 साल पुरानी भगवान विष्णु की दुर्लभ मूर्ति, कर्णाटवंशी काल से जुड़ा है इतिहास

मधुबनी में भगवान विष्णु की मूर्ति ( ETV Bharat )

मधुबनी: मधुबनी में लगातार प्राचीन काल की मूर्तियां बरामद होती आ रही हैं. एक बार फिर यह प्राचीनतम मूर्ति सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है. मधुबनी के हरलाखी प्रखंड स्थित खिरहर गांव के हर मंदिर में भगवान विष्णु की करीब 800 साल पुरानी खंडित मूर्ति मिली है.

कर्णाटवंशी काल की साढ़े पांच फीट लंबी प्रतिमा