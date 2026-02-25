ETV Bharat / state

छत पर सोया था अजगर, फुंफकार सुनते ही उड़ गए घर वालों के होश, मच गया कोहराम

कोरबा: फर्ज करिए, आप घर में सो रहे हैं. अचानक से आपको सांप के फुंफकारने की तेज आवाज सुनाई पड़ने लगे. तब आपकी हालत क्या होगी. आपके होश उड़ जाएंगे और जहां से भी भागने का मौका मिलेगा, आप नौ दो ग्यारह हो जाएंगे. दरअसल करतला के ग्राम बगबुडा में ग्रामीण के कच्चे मकान की छप्पर पर एक 15 फीट लंबा अजगर छिपकर आराम फरमा रहा था. घर वालों की नजर जैसे ही उस अजगर पर पड़ी, घर में चीख पुकार मच गई. घर के लोग ये सोच कर हैरान रह गए कि जिस घर में वो लोग चैन की नींद ले रहे हैं, उस घर की छप्पर में एक विशाकाय अजगर जाने कब से छिपकर बैठा है.

घर की छप्पर में छिपकर बैठा था 8 फीट का अजगर

जिस घर में अजगर निकला, उस घर के लोग ये सोचकर हैरान हैं कि आखिर ये अजगर उनकी मौजूदगी में कैसे घर की छप्पर में घुस गया. कब से छिपकर छप्पर में बैठा था. परिवार वालों ने पहले अपने स्तर पर अजगर को वहां से भगाने की कोशिश की. लेकिन जिद्दी अजगर वहां से हिलने को तैयार नहीं था. अजगर ने छप्पर में अपनी मजबूत पकड़ बनाकर खुद को बचाने की कोशिश की. जिसके बाद थक हारकर परिवार वालों ने अजगर की खबर स्नैक कैचर टीम को दी.