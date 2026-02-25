ETV Bharat / state

छत पर सोया था अजगर, फुंफकार सुनते ही उड़ गए घर वालों के होश, मच गया कोहराम

घर वाले इस बात से हैरान हैं कि 8 फीट का अजगर, कैसे 15 फीट की दीवार पर चढ़ गया.

Fifteen foot python rescued
छत पर सोया था 15 फीट लंबा अजगर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 25, 2026 at 7:48 AM IST

कोरबा: फर्ज करिए, आप घर में सो रहे हैं. अचानक से आपको सांप के फुंफकारने की तेज आवाज सुनाई पड़ने लगे. तब आपकी हालत क्या होगी. आपके होश उड़ जाएंगे और जहां से भी भागने का मौका मिलेगा, आप नौ दो ग्यारह हो जाएंगे. दरअसल करतला के ग्राम बगबुडा में ग्रामीण के कच्चे मकान की छप्पर पर एक 15 फीट लंबा अजगर छिपकर आराम फरमा रहा था. घर वालों की नजर जैसे ही उस अजगर पर पड़ी, घर में चीख पुकार मच गई. घर के लोग ये सोच कर हैरान रह गए कि जिस घर में वो लोग चैन की नींद ले रहे हैं, उस घर की छप्पर में एक विशाकाय अजगर जाने कब से छिपकर बैठा है.

घर की छप्पर में छिपकर बैठा था 8 फीट का अजगर

जिस घर में अजगर निकला, उस घर के लोग ये सोचकर हैरान हैं कि आखिर ये अजगर उनकी मौजूदगी में कैसे घर की छप्पर में घुस गया. कब से छिपकर छप्पर में बैठा था. परिवार वालों ने पहले अपने स्तर पर अजगर को वहां से भगाने की कोशिश की. लेकिन जिद्दी अजगर वहां से हिलने को तैयार नहीं था. अजगर ने छप्पर में अपनी मजबूत पकड़ बनाकर खुद को बचाने की कोशिश की. जिसके बाद थक हारकर परिवार वालों ने अजगर की खबर स्नैक कैचर टीम को दी.

15 फीट ऊंची दीवार पर चढ़ गया अजगर

खबर मिलते ही अजगर को रेस्क्यू करने के लिए स्नैक कैचर की टीम मौके पर पहुंची. जितेंद्र सारथी और भूपेंद्र जगत ने काफी मशक्कत के बाद घर की छप्पर में छिपकर बैठे अजगर को वहां से रेस्क्यू किया. हर वाले इस बात से हैरान थे कि 8 फीट का अजगर आखिर कैसे 15 फीट उंचे छप्पर पर जा चढ़ा. अजगर का रेस्क्यू किए जाने के बाद परिवार वालों ने राहत की सांस ली है.

करतला क्षेत्र है किंग कोबरा का प्राकृतिक रहवास

कोरबा जिला अलग-अलग प्रजाति के सांपों के लिए जाना जाता है. करतला के ही कुछ क्षेत्रों में किंग कोबरा का भी रहवास है. यहां 18 फीट तक का किंग कोबरा मिल चुका है. स्थानीय लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र में अलग-अलग प्रजाति के सांप लगातार मिल रहे हैं. वन विभाग का प्लान है कि यहां एक ऐसा रहवास विकसित किया जाए, जहां सांपों को सुरक्षा मिल सके, खास तौर पर किंग कोबरा का एक सुरक्षित रहवास विकसित किया जा सके.

TAGGED:

KORBA
BAGBUDA VILLAGE
KARTALA
FIFTEEN FOOT PYTHON RESCUED

संपादक की पसंद

