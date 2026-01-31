ETV Bharat / state

अंबाला में एशिया के सबसे बड़े 'शहीद स्मारक' में बनेंगे आठ फूड कोर्ट, सात फूड कोर्ट लीज पर देने के लिए टेंडर जारी

1857 शहीद स्मारक अंबाला ( Etv Bharat )

पंचकूला: हरियाणा के पर्यटन स्थलों में जल्द ही लोग अंबाला कैंट में (अंबाला कैंट-दिल्ली) एनएच 44 पर एशिया के सबसे बड़े, आजादी की पहली लड़ाई के "शहीद स्मारक" का देख सकेंगे. 1857 की क्रान्ति की याद में वीर जवानों की बहादुरी व शहादत को नमन करने के लिए इस शहीद स्मारक का निर्माण तेजी से जारी है. राज्य सरकार को बड़ी उम्मीद है कि इसके तैयार होने पर यहां रोजाना हजारों पर्यटकों का आवागमन होगा. आठ फूड कोर्ट सहित अन्य सुविधाओं से लैस होगा स्मारक: हरियाणा सरकार इस शहीद स्मारक को सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस कर रही है. गौर करने वाली बात है कि स्मारक की पहली मंजिल पर आठ फूड कोर्ट बनाए गए हैं. इनमें एक फूड कोर्ट का कार्पेट क्षेत्र 204.87 वर्ग फुट है और प्रत्येक फूड कोर्ट के सामने आठ वर्ग फुट का ओपन एरिया भी उपलब्ध होगा. स्पष्ट है कि कार्पेट क्षेत्र का दायरा खुले क्षेत्र के साथ पर्यटकों को सहज करेगा. सात फूड कोर्ट के लिए टेंडर मांगे: संबंधित विभाग द्वारा शहीद स्मारक के सात फूड कोर्ट लीज पर देने के लिए टेंडर आमंत्रित किए गये हैं. यह टेंडर बोलियां लगाकर https://etenders.hry.nic.in पर आमंत्रित किए गई हैं. टेंडर की अंतिम तिथि 5 मार्च, 2026 की शाम 4 बजे तक है. इस टैण्डर की ID-2026_HRY_499803_1 है और इसके दस्तावेज और अन्य शर्तें उक्त वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती हैं. इसके अलावा यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई बोलीदाता फूड कोर्ट देखना चाहता है तो वह किसी भी दिन शाम 5 बजे से पहले देख सकता है.