ETV Bharat / state

जयपुर में कार के वर्कशॉप में आग...आठ कारें खाक, खड़ी थी 50 से ज्यादा महंगी गाड़ियां

वर्कशॉप में आग लगने से उठता धुआं और लपटें ( ETV Bharat Jaipur )