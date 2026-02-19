ETV Bharat / state

सनातन महोत्सव : होली से पहले उड़ेंगे संस्कृति के रंग, राज्यपाल भी आएंगे

भीलवाड़ा: होली से पहले भीलवाड़ा सनातन संस्कृति के रंगों में 8 दिन तक सराबोर रहेगा. हरिसेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर के महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन महाराज के मार्गदर्शन में आज से 26 फरवरी तक सनातन मंगल महोत्सव एवं दीक्षा दान समारोह का भव्य आयोजन किया जा रहा है. सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. भीलवाड़ा में पहली बार आयोजित हो रहे 'सनातन कुंभ' के साक्षी बनने के लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों से सैकड़ों संत-महात्मा सहित कई प्रमुख राजनेता और जनप्रतिनिधि आयोजन में शामिल होंगे. इस मौके पर महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन महाराज ने कहा कि 'एक भाषा, एक भूसा और एक संगत, एक पंगत' को लेकर संत समागम का आयोजन किया जा रहा है.

राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागड़े 20 फरवरी को दोपहर 1.45 बजे इस महोत्सव में शामिल होंगे. राज्यपाल का दौरा तय होने पर जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कार्यक्रम स्थल पर पहुंच व्यवस्थाओं का जायजा लिया. महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन ने बताया कि आठ दिवसीय सनातन मंगल महोत्सव का आगाज श्रीमद् भागवत महापुराण कलश यात्रा से होगा. कलश यात्रा पोस्ट ऑफिस के सामने स्थित संकटमोचन हनुमान मंदिर से प्रारंभ होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए हरिशेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर पहुंचेगी.