सनातन महोत्सव : होली से पहले उड़ेंगे संस्कृति के रंग, राज्यपाल भी आएंगे

स्वामी हंसराम उदासीन महाराज ने कहा कि 'एक भाषा, एक भूसा और एक संगत, एक पंगत' को लेकर संत समागम का आयोजन हो रहा है.

SANATAN MAHOTSAV IN BHILWARA
हरिशेवा आश्रम भीलवाड़ा (ETV Bharat Bhilwara)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 19, 2026 at 11:47 AM IST

2 Min Read
भीलवाड़ा: होली से पहले भीलवाड़ा सनातन संस्कृति के रंगों में 8 दिन तक सराबोर रहेगा. हरिसेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर के महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन महाराज के मार्गदर्शन में आज से 26 फरवरी तक सनातन मंगल महोत्सव एवं दीक्षा दान समारोह का भव्य आयोजन किया जा रहा है. सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. भीलवाड़ा में पहली बार आयोजित हो रहे 'सनातन कुंभ' के साक्षी बनने के लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों से सैकड़ों संत-महात्मा सहित कई प्रमुख राजनेता और जनप्रतिनिधि आयोजन में शामिल होंगे. इस मौके पर महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन महाराज ने कहा कि 'एक भाषा, एक भूसा और एक संगत, एक पंगत' को लेकर संत समागम का आयोजन किया जा रहा है.

राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागड़े 20 फरवरी को दोपहर 1.45 बजे इस महोत्सव में शामिल होंगे. राज्यपाल का दौरा तय होने पर जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कार्यक्रम स्थल पर पहुंच व्यवस्थाओं का जायजा लिया. महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन ने बताया कि आठ दिवसीय सनातन मंगल महोत्सव का आगाज श्रीमद् भागवत महापुराण कलश यात्रा से होगा. कलश यात्रा पोस्ट ऑफिस के सामने स्थित संकटमोचन हनुमान मंदिर से प्रारंभ होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए हरिशेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर पहुंचेगी.

महोत्सव के पहले दिन से ही दोपहर 1 से शाम 4 बजे तक श्रीधाम वृन्दावन के कथा व्यास डॉ. श्यामसुन्दर पाराशर श्रीमद् भागवत कथा का वाचन करेंगे. पहले दिन मंगलाचरण से कथा प्रारंभ होगी. महोत्सव में विश्व शांति, सर्व संकट निवारण एवं विश्व कल्याण की भावना से प्रतिदिन सुबह 8 बजे से वैदिक अग्नि अनुष्ठान पंचकुण्डीय श्री विष्णु महायज्ञ होगा. प्रतिदिन सुबह 8 बजे से श्री अष्टोतर शत (108) भागवत मूल पाठ एवं शतचण्डी पाठ होगा. सनातन मंगल महोत्सव के दौरान अनवरत अखण्ड श्रीमद् भगवतगीता पाठ, श्री रामचरितमानस पाठ, श्रीचंद सिद्धांत सागर पाठ, अखण्ड श्री रामनाम संकीर्तन होगा. काशी के यज्ञाचार्य कामेश्वरनाथ तिवारी के सानिध्य में यज्ञ सम्पादन एवं चारों वेद के मूल पाठ का पारायण होगा. प्रतिदिन शाम 7 बजे से श्रीधाम वृन्दावन के रसिकाचार्य कुंजबिहारी शर्मा श्री निकुंज बिहारी रासलीला मण्डल के लीलाकारों द्वारा रासलीला का आयोजन होगा.

