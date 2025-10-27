रामपुर में आठ साइबर फ्रॉड गिरफ्तार, 113 एटीएम कार्ड मिले, थार से चलते थे, ऐसे करते थे ठगी
मुखबिर की सूचना पर सिविल लाइंस पुलिस और साइबर सेल ने छापा मारकर कार्रवाई की. पासबुक के क्लोन तैयार कर ठगी का काम करते थे.
रामपुर : कोतवाली सिविल लाइंस पुलिस और साइबर सेल ने ऑनलाइन साइबर फ्रॉड करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया है. ठग एटीएम, सिम और पासबुक के क्लोन तैयार कर ठगी का काम करते थे.
अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह ने बताया, मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने मोहल्ला मैगजीन फव्वारे के पास मामू के मकान में छापेमारी की गई. मौके पर आठ लोग ऑनलाइन साइबर ठगी का काम करते पकड़े गए.
आरोपियों से थार भी बरामद : आरोपियों के पास से भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी बरामद हुए हैं. 6 मॉनिटर, अलग-अलग स्टेट की 37 पासबुक, 11 चेक बुक, 113 एटीएम कार्ड, 14 मोबाइल फोन और कई सिम कार्ड बरामद हुए हैं. इसके अलावा एक स्कूटी, एक बुलेट मोटरसाइकिल और एक थार कार भी मिली है.
सभी अलग-अलग स्टेट के : आरोपियों की पहचान रामपुर के रहने वाले कल्लन और दानिश, उधम सिंह नगर के गुरविंदर सिंह और जसमीत सिंह, जबकि बिहार के रहने वाले अंकित कुमार, विकास कुमार, अर्जुन कुमार, आदित्य कुमार के रूप में हुई है.
व्हाट्सएप के जरिए करते थे ठगी : अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह ने बताया, आरोपी मोबाइल के नंबरों के जरिए अलग-अलग यूपीआई नंबरों से ठगी करते थे. आरोपी व्हाट्सएप के जरिए लोगों को अपने जाल में फंसाते थे. ये लोग अलग-अलग अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते थे और कहीं पर विड्रोल भी करते थे.
