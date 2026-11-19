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सोनभद्र: चुर्क-घुर्मा नगर पंचायत के 8 सभासदों ने दिया सामूहिक इस्तीफा, लगाया यह गंभीर आरोप

चुर्क-घुर्मा नगर पंचायत ( Photo Credit; ETV Bharat )

सोनभद्र : नगर पंचायत चुर्क-घुर्मा में विकास कार्यों में कथित अनियमितताओं और अधिकारियों की कार्यप्रणाली से नाराज आठ सभासदों ने सामूहिक इस्तीफे दे दिया है. इन सभासदों ने जिलाधिकारी को अपना त्यागपत्र सौंपते हुए तीन साल से शिकायतों की अनदेखी किए जाने का आरोप लगाया है.

सभासदों का कहना है कि नगर पंचायत में कुल 10 सभासद हैं, जिनमें से आठ लगातार विकास कार्यों की गुणवत्ता और कथित अनियमितताओं को लेकर आवाज उठा रहे हैं. आरोप है कि जिलाधिकारी से शिकायत करने के साथ ही आईजीआरएस और आरटीआई के माध्यम से भी जानकारी मांगी गई, लेकिन शिकायतों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई.