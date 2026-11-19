सोनभद्र: चुर्क-घुर्मा नगर पंचायत के 8 सभासदों ने दिया सामूहिक इस्तीफा, लगाया यह गंभीर आरोप
तीन साल से अनियमितताओं के खिलाफ आवाज उठा रहे थे सभासद, एडीएम ने दिया आश्वासन
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 7:25 PM IST
सोनभद्र : नगर पंचायत चुर्क-घुर्मा में विकास कार्यों में कथित अनियमितताओं और अधिकारियों की कार्यप्रणाली से नाराज आठ सभासदों ने सामूहिक इस्तीफे दे दिया है. इन सभासदों ने जिलाधिकारी को अपना त्यागपत्र सौंपते हुए तीन साल से शिकायतों की अनदेखी किए जाने का आरोप लगाया है.
सभासदों का कहना है कि नगर पंचायत में कुल 10 सभासद हैं, जिनमें से आठ लगातार विकास कार्यों की गुणवत्ता और कथित अनियमितताओं को लेकर आवाज उठा रहे हैं. आरोप है कि जिलाधिकारी से शिकायत करने के साथ ही आईजीआरएस और आरटीआई के माध्यम से भी जानकारी मांगी गई, लेकिन शिकायतों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई.
त्यागपत्र देने वाले इन सभासदों ने अधिशासी अधिकारी और अवर अभियंता की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं. उनका आरोप है कि निर्माण कार्यों का मौके पर निरीक्षण नहीं किया जाता और शिकायतों का संतोषजनक जवाब भी नहीं मिलता. अध्यक्ष प्रतिनिधि ओमप्रकाश यादव पर भी नगर पंचायत के कामकाज में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया गया है.
इस दौरान पांच पानी की टंकियों का मामला भी उठाया गया. सभासदों के मुताबिक, लाखों रुपये खर्च होने के बावजूद करीब ढाई साल बाद भी एक भी टंकी चालू नहीं हो सकी है, जबकि इनके निर्माण की समय सीमा महज तीन महीने निर्धारित थी, इसके अलावा कई कार्यों का गलत तरीके से भुगतान किया गया है.
वहीं, अध्यक्ष प्रतिनिधि ओमप्रकाश यादव ने कहा कि उन्हें सभासदों की नाराजगी की जानकारी नहीं है. नगर पंचायत में बिना काम के कोई भुगतान नहीं किया गया है. सभासदों से बातचीत कर समस्या समझने का प्रयास किया जाएगा.
इस मामले में एडीएम बागीश शुक्ला ने सभासदों से वार्ता कर उनकी समस्याओं के समाधान का भरोसा दिया है. उन्होंने कहा कि नगर पंचायत अध्यक्ष को बुलाकर शिकायतों पर चर्चा की जाएगी और जायज समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे.
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