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ASI संतोष सिंह हत्याकांड में आठ दोषियों को उम्रकैद और 25-25 हजार जुर्माना, होली के दिन पीट-पीटकर की थी हत्या

एएसआई संतोष कुमार सिंह हत्याकांड में व्यवहार न्यायालय का बड़ा फैसला सामने आया है. तीन महिलाओं समेत आठ दोषियों को आजीवन कठोर कारावास. रिपोर्ट-प्रिंस दिलखुश

Munger ASI murder case
एएसआई संतोष कुमार सिंह (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 8, 2026 at 8:22 AM IST

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मुंगेर: बिहार के मुंगेर व्यवहार न्यायालय ने एएसआई संतोष कुमार सिंह हत्याकांड में सोमवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए तीन महिलाओं समेत सभी आठ दोषियों को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ कुमारी मनीषा की अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 25-25 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा का प्रावधान है. फैसले के बाद सभी दोषियों को जेल भेज दिया गया.

विवाद सुलझाने गये थे एएसआई

यह मामला मार्च 2025 में होली के दिन मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नंदलालपुर गांव में हुआ. स्थानीय निवासी प्रदीप कुमार के साथ विवाद की सूचना पर 112 डायल पुलिस टीम के साथ एएसआई संतोष कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और विवाद शांत कराया. उसी दिन शाम करीब साढ़े सात बजे गश्ती के दौरान वे दोबारा गांव पहुंचे. वहां विवाद की स्थिति बनी हुई थी. उन्होंने प्रदीप कुमार को समझाकर अलग किया और रणवीर के घर समझाने गए.

लोक अभियोजक पीपी संजय कुमार सिंह (ETV Bharat)

रॉड और दबिया से जानलेवा हमला

आरोप है कि इसी दौरान वहां मौजूद अभियुक्तों ने एएसआई पर लाठी, रॉड और दबिया से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में संतोष कुमार सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें स्थानीय अस्पताल ले जाया गया जहां से गंभीर हालत देखते हुए पटना रेफर किया गया. पटना में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

डेढ़ साल तक चली सुनवाई

पुलिस पदाधिकारी की मौत के बाद मुफस्सिल थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई. घटना के समय साथ मौजूद सिपाही दीपक कुमार के बयान के आधार पर जांच शुरू हुई. आरोपितों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल कर मुकदमे की सुनवाई शुरू की गई. करीब डेढ़ साल तक चली सुनवाई में अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाहों की गवाही हुई.

अदालत का फैसला

साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने पहले सभी आठ आरोपितों को दोषी करार दिया. सोमवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई गई. भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1), 117(2), 118(2) समेत अन्य संबंधित धाराओं में सजा दी गई। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी.

आठ दोषियों को आर्थिक दंड और अतिरिक्त प्रावधान

सजा पाने वालों में रणवीर कुमार, रंजीत कुमार, राजू कुमार, गुड्डू कुमार, विकास कुमार, रेखा देवी, सरिता देवी और मौसम कुमारी शामिल हैं. तीन महिलाओं समेत इन आठों को उम्रकैद मिली है. अदालत ने प्रत्येक दोषी पर अलग-अलग 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. निर्धारित राशि जमा नहीं करने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. फैसला आने के बाद सभी को जेल भेज दिया गया.

अभियोजन पक्ष का बयान

लोक अभियोजक पीपी संजय कुमार सिंह ने बताया कि अदालत ने सभी आठ दोषियों को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है. उन्होंने कहा कि गवाहों और उपलब्ध साक्ष्यों को अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा करीब डेढ़ साल की सुनवाई के बाद यह फैसला आया.

"मामले में अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई पूरी करते हुए सभी आठ दोषियों को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है. अभियोजन पक्ष की ओर से गवाहों और उपलब्ध साक्ष्यों को अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया और डेढ़ साल बाद फैसला आया."- पीपी संजय कुमार सिंह

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