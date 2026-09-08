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ASI संतोष सिंह हत्याकांड में आठ दोषियों को उम्रकैद और 25-25 हजार जुर्माना, होली के दिन पीट-पीटकर की थी हत्या

मुंगेर: बिहार के मुंगेर व्यवहार न्यायालय ने एएसआई संतोष कुमार सिंह हत्याकांड में सोमवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए तीन महिलाओं समेत सभी आठ दोषियों को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ कुमारी मनीषा की अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 25-25 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा का प्रावधान है. फैसले के बाद सभी दोषियों को जेल भेज दिया गया.

विवाद सुलझाने गये थे एएसआई

यह मामला मार्च 2025 में होली के दिन मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नंदलालपुर गांव में हुआ. स्थानीय निवासी प्रदीप कुमार के साथ विवाद की सूचना पर 112 डायल पुलिस टीम के साथ एएसआई संतोष कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और विवाद शांत कराया. उसी दिन शाम करीब साढ़े सात बजे गश्ती के दौरान वे दोबारा गांव पहुंचे. वहां विवाद की स्थिति बनी हुई थी. उन्होंने प्रदीप कुमार को समझाकर अलग किया और रणवीर के घर समझाने गए.

लोक अभियोजक पीपी संजय कुमार सिंह (ETV Bharat)

रॉड और दबिया से जानलेवा हमला

आरोप है कि इसी दौरान वहां मौजूद अभियुक्तों ने एएसआई पर लाठी, रॉड और दबिया से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में संतोष कुमार सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें स्थानीय अस्पताल ले जाया गया जहां से गंभीर हालत देखते हुए पटना रेफर किया गया. पटना में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

डेढ़ साल तक चली सुनवाई

पुलिस पदाधिकारी की मौत के बाद मुफस्सिल थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई. घटना के समय साथ मौजूद सिपाही दीपक कुमार के बयान के आधार पर जांच शुरू हुई. आरोपितों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल कर मुकदमे की सुनवाई शुरू की गई. करीब डेढ़ साल तक चली सुनवाई में अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाहों की गवाही हुई.

अदालत का फैसला