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पलामू के हरिहरगंज से आठ बाल मजदूरों का रेस्क्यू, श्रम विभाग ने चलाया था अभियान

पलामू के हरिहरगंज से 8 बाल मजदूरों का रेस्क्यू किया गया है.

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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 27, 2026 at 7:27 PM IST

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पलामू: जिले के हरिहरगंज से 8 बाल मजदूरों का रेस्क्यू किया गया है. एक बाल मजदूर दूसरी बार रेस्क्यू किया गया है. बाल मजदूरी के शिकार सभी नाबालिग चतरा जिले के हंटरगंज इलाके के निवासी हैं. श्रम अधीक्षक अमित कुमार चौधरी के नेतृत्व में बुधवार को हरिहरगंज एवं पिपरा इलाके में बाल मजदूरी के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया गया.

ढाबों पर हुई छापेमारी

हरिहरगंज में नेशनल हाइवे के किनारे मौजूद कई ढाबों में टीम ने छापेमारी की. इसी छापेमारी में सभी बाल मजदूरों को मुक्त करवाया गया है. जिनकी उम्र लगभग 8 से 13 साल के आसपास है. लाइन होटल और ढाबे में नाबालिगों को तीन से सात हजार रुपए तक की मजदूरी पर रखा गया था. रेस्क्यू के बाद सभी बाल मजदूरों को बाल कल्याण समिति में पेश किया गया. उसके बाद सभी को बालगृह में भेज दिया जाएगा.

बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के तहत 14 साल से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी करना दंडनीय अपराध है. बाल मजदूरी करवाने वाले को छह माह से दो साल तक की सजा हो सकती है या 20-50 हजार रुपये तक का जुर्माना भी हो सकता है. हाल के दिनों में बाल मजदूरी के खिलाफ पलामू में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है: अमित कुमार चौधरी, श्रम अधीक्षक

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EIGHT CHILD LABORERS FREE
पलामू से आठ बाल मजदूरों का रेस्क्यू
RAID ON HOTEL
CHILD LABORERS SAFELY RESCUED

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