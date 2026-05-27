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पलामू के हरिहरगंज से आठ बाल मजदूरों का रेस्क्यू, श्रम विभाग ने चलाया था अभियान

पलामू: जिले के हरिहरगंज से 8 बाल मजदूरों का रेस्क्यू किया गया है. एक बाल मजदूर दूसरी बार रेस्क्यू किया गया है. बाल मजदूरी के शिकार सभी नाबालिग चतरा जिले के हंटरगंज इलाके के निवासी हैं. श्रम अधीक्षक अमित कुमार चौधरी के नेतृत्व में बुधवार को हरिहरगंज एवं पिपरा इलाके में बाल मजदूरी के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया गया.

ढाबों पर हुई छापेमारी

हरिहरगंज में नेशनल हाइवे के किनारे मौजूद कई ढाबों में टीम ने छापेमारी की. इसी छापेमारी में सभी बाल मजदूरों को मुक्त करवाया गया है. जिनकी उम्र लगभग 8 से 13 साल के आसपास है. लाइन होटल और ढाबे में नाबालिगों को तीन से सात हजार रुपए तक की मजदूरी पर रखा गया था. रेस्क्यू के बाद सभी बाल मजदूरों को बाल कल्याण समिति में पेश किया गया. उसके बाद सभी को बालगृह में भेज दिया जाएगा.