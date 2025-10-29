जयपुर-दिल्ली नेशनल हाईवे पर रुकवाई पिकअप, ठूंस रखे थे आठ ऊंट
गोरक्षकों ने हाईवे पर ऊंटों से भरी पिकअप पकड़ी और पुलिस को सौंप दिया.
Published : October 29, 2025 at 3:28 PM IST
बहरोड़: गोरक्षक दल ने बुधवार को दिल्ली-जयपुर नेशनल हाईवे नंबर-48 पर आठ ऊंट ले जा रहा वाहन पकड़ा और पुलिस को सौंप दिया. बहरोड़ पुलिस ने पिकअप चालक को हिरासत में ले लिया. चालक ने ऊंट पुष्कर मेले से खरीदने और मेवात के नूंह ले जाने की बात कही. पुलिस ने ऊंटों को गोशाला भेजा और आगे कार्रवाई में जुट गई. बहरोड़ में ऊंट पकड़े जाने का दूसरा मामला है.
गोरक्षक दल के सदस्य अनीश कुमार ने बताया कि जयपुर की ओर से पिकअप में ऊंट भरकर दिल्ली जाने की सूचना मिली थी. टीम ने कोटपूतली से नीमराणा तक गाड़ी का इंतजार किया. बुधवार सुबह 11 बजे एक गाड़ी को रुकवाने का इशारा किया तो चालक गाड़ी भगाने लगा. गोरक्षकों ने जैसे तैसे गाड़ी रुकवाई तो उसमें आठ ऊंट भरे थे. ऊंटों के पैर बंधे थे. गाड़ी मेवात निवासी ताहिर चला रहा था. गोरक्षकों ने ऊंटों की तस्करी का अंदेशा जताया.
गोरक्षक दल के सदस्य अनीश कुमार ने बताया कि बहरोड़ पुलिस को बुलाकर पिकअप चालक ताहिर को सौंप दिया. पिकअप चालक ताहिर ने बताया कि ऊंट पुष्कर मेले से खरीदकर नूंह ले जा रहा था. वहां किसी अन्य को बेचने थे. वाहन चालक ने खुद को पहली बार राजस्थान आना बताया. अब देखने वाली बात होगी कि ऐसे मामलों में पुलिस क्या एक्शन लेती है और कैसे लगाम लगाती है.