शिकारपुर में भीषण आग से आठ 8 बीघे की फसल जल कर राख, किसान को भारी नुकसान
कटाई के बाद, थ्रेसिंग के लिए रखी 8 बीघा गेहूं की फसल जल कर राख हो गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 15, 2026 at 3:41 PM IST
बुलंदशहर: शिकारपुर में बुधवार को भीषण आग लग गई, जिसके चपेट में आने से आठ बीघे की गेहूं की फसल जल कर राख हो गई, इससे किसान का भारी नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है. मामले को देखते हुए, किसान संगठनों ने सरकार से पीड़ित किसान के नुकसान का तत्काल मुआवजे की मांग की है.
जानकारी के आनुसार, बुलंदशहर के शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव मीरपुर निवासी नरेंद्र शर्मा का समनपुर के जंगल में खेत है. उन्होंने कटाई के बाद, थ्रेसिंग के लिए 8 बीघा गेहूं की फसल इकट्ठा की गई थी, तभी सोमवार रात अचानक गेहूं की फसल में भीषण आग लग गई. आग लगने की रोशनी देख ग्रामीण आग बुझाने के लिए खेतों की ओर दौड़े, लेकिन जब तक ग्रामीण आग बुझाते, तब तक गेहूं की फसल राख हो गई थी.
आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन इस घटना से पीड़ित किसान को भारी आर्थिक क्षति हुई है, इस अग्निकांड के बाद से क्षेत्र के किसानों में चिंता और भय का माहौल है, स्थानीय ग्रामीणों और किसान संगठनों ने शासन-प्रशासन से पीड़ित किसान के नुकसान का तत्काल सर्वे करा कर उचित मुआवजा देने की मांग की है.
उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भीषण गर्मी और लू के चलते आग लगने की घटनाओं में भारी वृद्धि हुई है, विशेषकर बुलंदशहर और अन्य जिलों में प्रतिदिन आग की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे किसानेो को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है. बताया जा रहा है कि 40-44 डिग्री सेल्सियस तक तापमान, शुष्क मौसम और तेज हवाओं के कारण रिहायशी इलाकों के साथ खेतों में शॉर्ट सर्किट से आगजनी की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं