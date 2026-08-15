यात्रियों को झांसा देकर फंसाने वाले गिरोह का खुलासा; ऐशबाग रेलवे स्टेशन के पास से 8 आरोपी गिरफ्तार, खाते में ट्रांसफर कराई थी रकम
प्रभारी निरीक्षक बाजारखाला ब्रजेश सिंह ने बताया कि आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 15, 2026 at 7:33 PM IST
लखनऊ : राजधानी के ऐशबाग रेलवे स्टेशन पर उतरने वाले यात्रियों को झांसा देकर लूटने वाले एक गिरोह का बाजारखाला पुलिस ने खुलासा किया है. पुलिस ने गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया है. पुलिस का दावा है कि आरोपी नशीला पदार्थ पिलाने, मारपीट व धमकी देते हुए डिजिटली धनराशि ट्रांसफर करवाते थे. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से जबरन ट्रांजेक्शन में इस्तेमाल मोबाइल और दो दोपहिया वाहन बरामद किए हैं.
- थाना बाजारखाला पुलिस टीम द्वारा ऐशबाग रेलवे स्टेशन के पास यात्री को झांसे में लेकर नशीला पदार्थ पिलाने, मारपीट व धमकी देते हुए डिजिटली धनराशि ट्रांसफर कराने वाले 08 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार।— LUCKNOW POLICE (@lkopolice) August 15, 2026
- अवैध ट्रांजेक्शन में प्रयुक्त मोबाइल फोन, 02 दोपहिया वाहन बरामद।@Uppolice @dgpup pic.twitter.com/PiL3fP2GIr
प्रभारी निरीक्षक बाजारखाला ब्रजेश सिंह ने बताया कि उनके नेतृत्व में पुलिस टीम ने घटनास्थल और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले. शनिवार दोपहर करीब 1:54 बजे पुलिस ने सर्विलांस और मुखबिर की सूचना पर ऐशबाग रेलवे स्टेशन के पास घेराबंदी कर गिरोह के सभी 8 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने आरोपी राज वर्मा, निखिल रावत, अभिजीत राजपूत, राज राजपूत, मेराज अहमद, आदित्य वर्मा, धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धीरज सिंह, निसार अहमद को गिरफ्तार किया है.
जनपद मऊ निवासी एक अभ्यर्थी 11 अगस्त को परीक्षा देने लखनऊ आए थे. वह 10 अगस्त की रात करीब 11 बजे ऐशबाग रेलवे स्टेशन पहुंचे. आरोप है कि स्टेशन पर उतरते ही कुछ युवकों ने उन्हें कमरा दिलाने का झांसा दिया और ऑटो से एक सुनसान स्थान पर ले गए.
आरोप है कि आरोपियों ने अभ्यर्थी से जबरन पांच अलग-अलग बार में पैसे ट्रांसफर करवा लिए. इसके बाद उनका मोबाइल तोड़ दिया और पानी में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया, जिससे वह बेहोश हो गए. पीड़ित की तहरीर पर बाजारखाला थाने में बीएनएस की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था. पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह पर प्रतापगढ़ में 3 आपराधिक मुकदमे पहले से दर्ज हैं.
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