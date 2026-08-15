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यात्रियों को झांसा देकर फंसाने वाले गिरोह का खुलासा; ऐशबाग रेलवे स्टेशन के पास से 8 आरोपी गिरफ्तार, खाते में ट्रांसफर कराई थी रकम

पुलिस गिरफ्त में आरोपी. ( Photo credit: ETV Bharat )

लखनऊ : राजधानी के ऐशबाग रेलवे स्टेशन पर उतरने वाले यात्रियों को झांसा देकर लूटने वाले एक गिरोह का बाजारखाला पुलिस ने खुलासा किया है. पुलिस ने गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया है. पुलिस का दावा है कि आरोपी नशीला पदार्थ पिलाने, मारपीट व धमकी देते हुए डिजिटली धनराशि ट्रांसफर करवाते थे. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से जबरन ट्रांजेक्शन में इस्तेमाल मोबाइल और दो दोपहिया वाहन बरामद किए हैं. ​प्रभारी निरीक्षक बाजारखाला ब्रजेश सिंह ने बताया कि उनके नेतृत्व में पुलिस टीम ने घटनास्थल और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले. शनिवार दोपहर करीब 1:54 बजे पुलिस ने सर्विलांस और मुखबिर की सूचना पर ऐशबाग रेलवे स्टेशन के पास घेराबंदी कर गिरोह के सभी 8 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने आरोपी राज वर्मा, ​निखिल रावत, ​अभिजीत राजपूत, ​राज राजपूत, ​मेराज अहमद, ​आदित्य वर्मा, ​धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धीरज सिंह, ​निसार अहमद को गिरफ्तार किया है.