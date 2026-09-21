ETV Bharat / state

हैलो डीएम सर...रास्ता बनवा दीजिए; मऊ की छात्रा ने कीचड़ वाले रास्ते का वीडियो बनाया, नगर पालिका हुई एक्टिव

सीआरपीएफ जवान की बेटियां: काव्या और तृषा सीआरपीएफ जवान अमित सिंह की बेटियां हैं. इनके पिता छत्तीसगढ़ के सुकमा में ड्यूटी पर तैनात हैं. बच्चियों ने वायरल वीडियो के माध्यम से जिलाधिकारी से रास्ते की समस्या का समाधान कराने की अपील की है. बच्चियों का कहना है कि उनके पिता बाहर ड्यूटी करते हैं और रास्ते की हालत खराब होने के कारण उन्हें स्कूल आने-जाने में परेशानी होती है.

एक्टिव हुई नगर पालिका: इस मसले पर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी मणि भूषण तिवारी ने बताया कि बच्ची का भी आवेदन आया था. हम लोगों ने रास्ते की पैमाइश कराई है. इस्टीमेट भी बन रहा है. बहुत जल्द काम स्वीकृत हो जाएगा और सड़क बन जाएगी.

दोनों बच्चियों ने बारिश के दौरान कच्चे रास्ते के पानी में डूबने और स्कूल आने-जाने में हो रही परेशानी को सामने रखा है. बच्चियों का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आ गया है.

मऊ: नगर पालिका परिषद मऊ के वार्ड नंबर-7 स्थित विवेकानंद कॉलोनी की दो छात्राओं ने जिला प्रशासन से सड़क बनवाने की मांग की है. 8 साल की काव्या और 4 साल की तृषा का डीएम से अपील करने वाला वीडियो वायरल है. वहीं, नगर पालिका ने जल्द सड़क निर्माण की बात कही है.

परिजनों ने बनाया अस्थायी रास्ता: स्थानीय लोगों के मुताबिक, पक्की सड़क नहीं होने के कारण परिजनों ने अपने स्तर से मिट्टी डालकर और ईंटें लगाकर आवागमन के लिए रास्ता तैयार किया था. तेज बारिश के कारण यह अस्थायी रास्ता भी क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ गई है.

अधिशासी अधिकारी से भी लगाई गुहार: रास्ते की समस्या को लेकर बच्चियों के परिजन नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी से भी शिकायत कर चुके हैं. परिजनों का कहना है कि समस्या का उचित समाधान नहीं होने के बाद बच्चियों ने वीडियो बनाकर अपनी परेशानी सीधे जिलाधिकारी के सामने रखी. वीडियो वायरल होने के बाद कुछ लोग मौके पर पहुंचे और रास्ते की स्थिति की जानकारी भी ली है. हालांकि अभी तक स्थायी कार्रवाई नहीं हुई है.

क्या कहती हैं बच्चियां: 8 साल की काव्या ने बताया कि सड़क बनवाने के लिए जिलाधिकारी और नगर पालिका में गुहार लगाई गई थी, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं होने के कारण वीडियो वायरल किया गया. लेकिन अब तक सड़क निर्माण का काम शुरू नहीं हुआ है.

समरा नाज की सड़क का मामला भी चर्चा में: बताते चलें कि हाल ही में कक्षा 1 की छात्रा समरा नाज अपने स्कूल ड्रेस में जिलाधिकारी के जनता दरबार में पहुंची थी. सड़क बनवाने की गुहार लगाई थी. छात्रा का वीडियो सोशल मीडिया और मीडिया में तेजी से वायरल होने के बाद जिलाधिकारी ने मामले का संज्ञान लेते हुए नगर पालिका को सड़क की नापी कराकर निर्माण कराने के निर्देश दिए थे. करीब 15 दिन के भीतर सड़क का निर्माण करा दिया गया.

साइकिल और चॉकलेट लेकर पहुंचे थे डीएम: सड़क निर्माण के बाद पिछले सप्ताह जिलाधिकारी आनंद वर्धन समरा नाज के घर पहुंचे थे. उन्होंने बच्ची को साइकिल और चॉकलेट उपहार में दी और सड़क पर साइकिल चलवाया. समरा नाज के मामले में प्रशासन की पहल के बाद अब काव्या और तृषा का वीडियो सामने आने से लोगों की नजर जिलाधिकारी की अगली कार्रवाई पर है.

यह भी पढ़ें: सीएम योगी ने प्रदेशवासियों के लिए लिखी पाती, इंटरनेशनल ट्रेड शो में हिस्सा लेने की अपील