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यूपी में आठ एग्रीगेटर्स ने किए आवेदन, छह को जारी हुए लाइसेंस, एपीआई साझा नहीं कर रही कंपनियां

लखनऊ : उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में नई एग्रीगेटर पॉलिसी लागू तो कर दी, लेकिन एग्रीगेटर लाइसेंस लेने में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है. अभी तक छह एग्रीगेटर ने परिवहन विभाग से लाइसेंस लिया है, जबकि दो एग्रीगेटर का लाइसेंस अप्रूव तो हो गया है, लेकिन उन्होंने फीस जमा नहीं की है. परिवहन विभाग के अधिकारी बताते हैं कि एग्रीगेटर एपीआई देने को तैयार नहीं हैं, जिससे पॉलिसी लागू होने के बाद भी मॉनिटरिंग करना अभी संभव नहीं हो पा रहा है.

परिवहन विभाग ने 20 अगस्त को एग्रीगेटर पॉलिसी से संबंधित पोर्टल upmyfleet.com को ऑनलाइन किया गया था. एग्रीगेटर और डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस प्रोवाइडर का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का आवेदकों को मौका दिया गया. निर्धारित फीस जमा कर इस पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किए जाने की व्यवस्था दी गई.

इसके बाद अभी तक कुल आठ आवेदन परिवहन विभाग को प्राप्त हुए, जिनमें से छह आवेदकों को एग्रीगेटर पॉलिसी के तहत लाइसेंस निर्गत कर दिए गए हैं. शेष दो आवेदकों का लाइसेंस तो अप्रूव हो गया है, लेकिन फीस नहीं जमा है.

परिवहन विभाग ने शर्त रखी कि कोई नया एग्रीगेटर बिना लाइसेंस प्राप्त किए एग्रीगेटर और डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस प्रोवाइडर के रूप में कार्य प्रारंभ नहीं कर पाएगा. प्राधिकरण की तरफ से जो भी ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होंगे उन पर फैसला लिया जाएगा. आवेदकों को आवेदन के लिए 25000 रुपये फीस और लाइसेंस प्राप्त करने के लिए 500000 लाख रुपये फीस निर्धारित की गई.

एग्रीगेटर्स नहीं दे रहे एपीआई : राज्य परिवहन प्राधिकरण के सचिव सगीर अहमद अंसारी का कहना है कि एग्रीगेटर एपीआई देने को तैयार नहीं हैं. इसके लिए उन्हें एक नोटिस जारी किया गया है. एपीआई का काम डेटा का आदान-प्रदान होता है. परिवहन विभाग के डेटाबेस जिसमें वाहन और सारथी पोर्टल को अलग-अलग मोबाइल एप्स, वेबसाइट या सरकारी सेवाओं से जोड़ता है.

कंपनियां जब अपना एपीआई परिवहन विभाग के साथ साझा करेंगी तभी परिवहन विभाग उनके परफॉर्मेंस की मॉनीटरिंग कर सकेगा और शिकायत पाए जाने पर कार्रवाई करने के लिए अधिकृत होगा. एग्रीगेटर पॉलिसी में जो नियम और शर्तें रखी गई हैं उनका उल्लंघन करने पर लाइसेंस रद्द करने तक की परिवहन विभाग कार्रवाई कर सकता है.

ये है वजह : यात्रियों की दृष्टि से जहां पिकअप पॉइंट पर तय समय में न पहुंचने पर 100 रुपये की पेनाल्टी लगाए जाने का फायदा यात्रियों को मिले, इसकी मॉनिटरिंग की जा सकती है. साथ ही पॉलिसी में पीक आवर में मनमाने किराए के बजाय विभाग की तरफ से निर्धारित किराए से ज्यादा वसूल नहीं किया जा सकता. यही ऐसे नियम हैं जिनकी वजह से लाइसेंस प्राप्त करने वाले एग्रीगेटर भी एपीआई साझा नहीं कर रहे हैं, जिससे मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है.

पॉलिसी में है ये व्यवस्था : 100 बसें या फिर 1000 अन्य मोटर पर 10 लाख रुपये, 1000 बसें या 10000 अन्य मोटरयान पर 25 लाख रुपये और 1000 से ज्यादा बसें या 10000 से ज्यादा अन्य मोटर यान पर 50 लाख रुपये की सिक्योरिटी मनी जमा करने का प्रावधान है. इसके अलावा किसी उत्पाद को कोरियर, पैकेज पार्सल करने के लिए चालक को विक्रेता ई-कॉमर्स इकाई या क्रेता से जोड़ने के लिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म से जोड़ने की सुविधा प्रदान करने के लिए एग्रीगेटर पॉलिसी बनाई गई है.

ट्रिप बुक कराने पर अभी नहीं मिल रहा फायदा : यात्रियों की तरफ से ट्रिप बुक कराए जाने पर निर्धारित समय तक यात्री को पिकअप न करने की स्थिति में चालक पर 100 रुपये की पेनाल्टी की व्यवस्था भी इस पॉलिसी में की गई है. इसका लाभ यात्री को अगली ट्रिप में दिए जाने की व्यवस्था है. उल्लंघन करने पर पेनाल्टी की भी व्यवस्था की गई है. हालांकि अभी यह कुछ भी लागू नहीं हो सका है. अभी तक पहले की तरह ही यात्रियों से मनवाने किराए की वसूली एग्रीगेटर्स कर रहे हैं.

फर्म को नोटिस जारी : राज्य परिवहन प्राधिकरण के सचिव सगीर अहमद अंसारी का कहना है कि कुल आठ आवेदन अब तक लाइसेंस के लिए आए हैं. छह एग्रीगेटर को लाइसेंस दे दिया गया है, जबकि दो एग्रीगेटर का लाइसेंस अप्रूव हो गया है, लेकिन उनकी फीस जमा करने की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है. कंपनियों को निर्देशित किया गया है कि वह जल्द से जल्द अपना एपीआई परिवहन विभाग से साझा करें, जिससे मॉनिटरिंग करना संभव हो सके. कंपनियां टाल मटोल कर रही हैं. इसी वजह से सभी को नोटिस भी जारी किया गया है.



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