दिल्ली में वायु प्रदूषण के खिलाफ इंडिया गेट पर प्रदर्शन के 8 आरोपियों को जमानत मिली, 7 पर फैसला सुरक्षित

नई दिल्ली: दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण की मांग के लिए इंडिया गेट पर प्रदर्शन के मामले में गिरफ्तार आठ आरोपियों को जमानत दे दी है. वहीं सात आरोपियों की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट सात आरोपियों की जमानत याचिका पर 4 दिसंबर को फैसला सुनाएगा.

दरअसल, कोर्ट ने बीते 28 नवंबर को नौ आरोपियों को जमानत दी थी. कोर्ट ने इन सभी आरोपियों को बीस-बीस हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दी थी. सुनवाई के दौरान आरोपियों की ओर से पेश वकील ने कहा था कि आरोपियों का किसी भी प्रतिबंधित संगठन से कोई संबंध नहीं है और पुलिस के आरोप भ्रमपूर्ण और झूठे हैं. उन्होंने कहा था कि नारे सत्ता के खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन ये हिरासत का आधार नहीं हो सकते हैं.

दिल्ली पुलिस ने इंडिया गेट पर प्रदर्शन के मामले में 17 लोगों को गिरफ्तार किया था, जबकि कर्तव्य पथ पर प्रदर्शन करने के मामले में छह लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. पुलिस के मुताबिक इन आरोपियों ने वायु प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए दस पुलिसकर्मियों पर मिर्च का स्प्रे फेंका. पुलिस इन आरोपियों के नक्सलियों से संबंध होने की पड़ताल कर रही है. पुलिस के मुताबिक, इन प्रदर्शनकारियों ने नक्सलियों के समर्थन में नारे लगाए थे. साथ ही कहा कि इन प्रदर्शनकारियों ने माओवादी कमांडर माडवी हिडमा के समर्थन में नारे लगाए जो 76 सीआरपीएफ के जवानों की हत्या के लिए जिम्मेदार था.