पलामू में रोड जाम हटाने गई पुलिस पर किया हमला मामला, आठ आरोपी गिरफ्तार
पलामू में पुलिस पर हमला करने के आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.
Published : March 19, 2026 at 6:56 PM IST
पलामू: जिले के मनातू थाना क्षेत्र में पुलिस पर हमला करने के आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार सभी आरोपी मनातू थाना क्षेत्र के पदमा के रहने वाले हैं. दरअसल बुधवार को मनातू थाना क्षेत्र के पदमा में आठ वर्षीय बच्चा सूरज कुमार दुर्घटना का शिकार हो गया था. जिसमें उसकी एक निजी अस्पताल में मौत हो गई.
जाम हटाने पहुंची थी पुलिस
बच्चे की मौत के बाद शव जैसे ही गांव पहुंचा, वैसे ही ग्रामीणों ने रोड जाम कर दिया. रोड जाम कर रहे ग्रामीण हरवे हथियार से लैस थे. घटना की जानकारी मिलने के बाद मनातू थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और रोड जाम हटाने का प्रयास किया.
हमले में एएसआई समेत घायल हुए तीन पुलिसकर्मी
लेकिन इसी क्रम में लोगों ने पुलिस पर अचानक से हमला कर दिया. इस हमले में एएसआई समेत तीन पुलिसकर्मी गंभीर रूप से जख्मी हो गए. सभी पुलिस कर्मियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था. घटना के बाद पुलिस ने पूरे मामले में मनातू थाना में प्राथमिक की दर्ज की है.
गिरफ्तार आरोपियों के नाम
प्राथमिक दर्ज होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हमला करने वाले आरोपी कृष्ण निराला, संजय प्रसाद, डोमन प्रसाद, अजय प्रजापति, संदीप प्रजापति, आनंद शर्मा, विराज महतो एवं पीयूष कुमार को गिरफ्तार किया है. सभी नामजद आरोपी है और सभी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है.
पुलिस पर हमला करने के आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस पूरे मामले में आगे की छानबीन एवं कार्रवाई कर रही है: रीष्मा रमेशन, एसपी
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