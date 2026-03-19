ETV Bharat / state

पलामू में रोड जाम हटाने गई पुलिस पर किया हमला मामला, आठ आरोपी गिरफ्तार

पलामू में पुलिस पर हमला करने के आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.

EIGHT ACCUSED ARRESTED IN PALAMU
मनातू थाना, पलामू (Etv bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 19, 2026 at 6:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पलामू: जिले के मनातू थाना क्षेत्र में पुलिस पर हमला करने के आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार सभी आरोपी मनातू थाना क्षेत्र के पदमा के रहने वाले हैं. दरअसल बुधवार को मनातू थाना क्षेत्र के पदमा में आठ वर्षीय बच्चा सूरज कुमार दुर्घटना का शिकार हो गया था. जिसमें उसकी एक निजी अस्पताल में मौत हो गई.

जाम हटाने पहुंची थी पुलिस

बच्चे की मौत के बाद शव जैसे ही गांव पहुंचा, वैसे ही ग्रामीणों ने रोड जाम कर दिया. रोड जाम कर रहे ग्रामीण हरवे हथियार से लैस थे. घटना की जानकारी मिलने के बाद मनातू थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और रोड जाम हटाने का प्रयास किया.

हमले में एएसआई समेत घायल हुए तीन पुलिसकर्मी

लेकिन इसी क्रम में लोगों ने पुलिस पर अचानक से हमला कर दिया. इस हमले में एएसआई समेत तीन पुलिसकर्मी गंभीर रूप से जख्मी हो गए. सभी पुलिस कर्मियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था. घटना के बाद पुलिस ने पूरे मामले में मनातू थाना में प्राथमिक की दर्ज की है.

गिरफ्तार आरोपियों के नाम

प्राथमिक दर्ज होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हमला करने वाले आरोपी कृष्ण निराला, संजय प्रसाद, डोमन प्रसाद, अजय प्रजापति, संदीप प्रजापति, आनंद शर्मा, विराज महतो एवं पीयूष कुमार को गिरफ्तार किया है. सभी नामजद आरोपी है और सभी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है.

पुलिस पर हमला करने के आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस पूरे मामले में आगे की छानबीन एवं कार्रवाई कर रही है: रीष्मा रमेशन, एसपी

ये भी पढ़ें- विसर्जन जुलूस में विवाद के बाद पुलिस पर हमला, गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस के वाहन को नहर में धकेला

पंडरा ओपी में घुसकर पुलिस पर हमला करने वाले आठ गिरफ्तार, थानेदार भी हुए थे घायल

रांची पुलिस पर मिर्च पाउडर फेंकने वाला आरोपी गिरफ्तार, दो बंदरों को भी किया गया रेस्क्यू

TAGGED:

ATTACKING POLICE IN PALAMU
ATTACK ON POLICE IN PALAMU
पलामू में पुलिस पर हमला
पुलिस पर हमला करने वाले गिरफ्तार
EIGHT ACCUSED ARRESTED IN PALAMU

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.