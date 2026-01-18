धर्मांतरण मामला: छांगुर उर्फ जलालुद्दीन सिंडिकेट का रणनीतिकार ईदुल इस्लाम नागपुर से गिरफ्तार
एनजीओ की आड़ में देशविरोधी गतिविधियों और धर्मांतरण का काला साम्राज्य चलाने वाला ईदुल लंबे समय से फरार चल रहा था.
लखनऊ: उत्तर प्रदेश ATS ने यूपी के बलरामपुर के कुख्यात छांगुर उर्फ जलालुद्दीन सिंडिकेट के सबसे सक्रिय सदस्य और रणनीतिकार ईदुल इस्लाम को महाराष्ट्र के नागपुर से दबोच लिया है.
भारत प्रतीकार्थ सेवा संघ नामक एनजीओ की आड़ में देशविरोधी गतिविधियों और धर्मांतरण का काला साम्राज्य चलाने वाला ईदुल लंबे समय से फरार चल रहा था. जांच में खुलासा हुआ है कि वह न केवल छांगुर का करीबी सहयोगी था, बल्कि उसी ने छांगुर को अपने संगठन का अवध प्रांत अध्यक्ष बनाकर यूपी में धर्मांतरण की जमीन तैयार की थी.
बैंक ट्रांजेक्शन और फंडिंग के पुख्ता सबूत मिलने के बाद, लखनऊ की विशेष अदालत से जारी गैर-जमानती वारंट पर हुई इस गिरफ्तारी से सिंडिकेट के बड़े नेटवर्क और अंतरराष्ट्रीय फंडिंग के राज खुलने की उम्मीद है.
एनजीओ की आड़ में चल रहा था धर्मांतरण का खेल
जांच में पता चला है कि ईदुल इस्लाम नागपुर में भारत प्रतीकार्थ सेवा संघ नाम का एक संगठन चलाता था. ईदुल ने ही मुख्य आरोपी छांगुर उर्फ जलालुद्दीन को अपने संगठन में अवध प्रांत का अध्यक्ष बनाया था.
इसी एनजीओ की आड़ में पूरे उत्तर प्रदेश, विशेष कर अवध क्षेत्र में धर्मांतरण की गतिविधियों को फैलाया जा रहा था. एटीएस को ईदुल और छांगुर के बीच बैंक ट्रांजैक्शन के पुख्ता सबूत मिले हैं, जो अवैध फंडिंग की पुष्टि करते हैं.
देशद्रोह सहित कई गंभीर धाराओं में केस
ईदुल इस्लाम पर केवल धर्मांतरण ही नहीं, बल्कि देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने के भी आरोप है. उसके खिलाफ कई दर्ज धाराओं में कई केस हैं. उसके खिलाफ देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश, सांप्रदायिक विद्वेष फैलाना व अन्य संबंधित धाराएं लगाई हैं. उत्तर प्रदेश विधि-विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम-2021 के तहत भी मामला दर्ज है.
खुलेंगे कई अहम राज
एटीएस अधिकारियों का मानना है कि ईदुल की गिरफ्तारी से इस सिंडिकेट की रीढ़ टूट गई है. लखनऊ में पूछताछ के दौरान इस बात का खुलासा हो सकता है कि इस सिंडिकेट को विदेशों से कितनी फंडिंग मिल रही थी और यूपी के किन-किन जिलों में इनके सक्रिय सदस्य छिपे हुए हैं.
अवैध धर्मांतरण के सिंडिकेट को जड़ से उखाड़ने में जुटी यूपी एटीएस ने शनिवार को महाराष्ट्र के नागपुर में बड़ी कार्रवाई की. एटीएस ने वहां के आसी नगर निवासी ईदुल इस्लाम को गिरफ्तार किया है. ईदुल के खिलाफ लखनऊ की विशेष कोर्ट से गैर-जमानती वारंट जारी था. उसे ट्रांजिट रिमांड पर लखनऊ लाया जा रहा है.
