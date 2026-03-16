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डेढ़ सौ साल का इतिहास: रियासत काल से जुड़ी है जयपुर की इस ईदगाह की दास्तान

जयपुर की दिल्ली रोड स्थित ईदगाह में ईद और बकरीद पर ही साल में दो बार नमाज होती है.

Jaipur Eidgah
ईदगाह पर नमाज पढ़ते मुस्लिम समाज के लोग (फाइल फोटो) (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 16, 2026 at 4:36 PM IST

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जयपुर: ईद-उल-फितर का पर्व आते ही राजधानी जयपुर की फिजा इबादत और भाईचारे के रंग में रंग जाती है. इस बार ईद-उल-फितर का पर्व 20 या 21 मार्च को मनाया जाएगा. ईद की सबसे बड़ी नमाज शहर के दिल्ली रोड स्थित ऐतिहासिक ईदगाह में अदा की जाएगी, जहां ईद की सुबह बड़ी संख्या में नमाजी एक साथ सजदे में सिर झुकाकर खुदा की इबादत करेंगे. हर साल ईद और बकरीद के दिन यहां का दृश्य बेहद अद्भुत और भावनात्मक होता है. सुबह से ही नमाजियों का सैलाब उमड़ पड़ता है और देखते ही देखते दिल्ली हाईवे के दोनों ओर नमाजियों की लंबी कतारें लग जाती हैं. हालत यह होती है कि ट्रांसपोर्ट नगर से लेकर करीब दो से तीन किलोमीटर तक नमाजियों की कतारें नजर आती हैं. ट्रांसपोर्ट नगर से लेकर रामगढ़ मोड़, खोले के हनुमान जी और मान बाग तक नमाजियों की कतार लग जाती है. नमाजियों तक ईदगाह के इमाम की आवाज पहुंचे, इसके लिए लाउडस्पीकर भी लगाए जाते हैं. ईद की नमाज में तकरीबन दो से ढाई लाख लोग एक साथ नमाज अदा करते हैं.

राजधानी जयपुर के दिल्ली रोड पर ट्रांसपोर्ट नगर से करीब आधा किलोमीटर दूर स्थित ईदगाह लगभग 4 बीघा क्षेत्र में फैली हुई है. ईदगाह के मुख्य परिसर में करीब 20 हजार लोग एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं, जबकि बाकी नमाजी हाईवे के दोनों तरफ सड़क पर नमाज अदा करते हैं. खास बात यह है कि ईदगाह साल में केवल दो ही बार- ईद और बकरीद के पर्व पर ही खुलती है. इन दोनों मौकों पर आसपास के 10 किलोमीटर क्षेत्र के मुस्लिम समुदाय के लोग यहां जाकर नमाज अदा करते हैं.

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रियासत काल में हुई थी स्थापना: जयपुर के ऐतिहासिक ईदगाह की स्थापना करीब डेढ़ सौ साल पहले रियासत काल में हुई थी. जयपुर ईदगाह की देखरेख करने वाले नईम खान का कहना है कि उनके परदादा के पिता शेर खान ने डेढ़ सौ साल पहले इसकी स्थापना की थी. उसके बाद उनके परदादा घासी खान, दादा जहूर खान और पिता हकीम खान ईदगाह की सेवा और देखभाल करते हुए आए हैं और अब वह चौथी पीढ़ी में इसकी देखभाल कर रहे हैं. खान का कहना था कि जब ईदगाह की स्थापना हुई थी, तब यह घना जंगल था, लेकिन आजादी के बाद शहर का विस्तार हुआ तो ईदगाह घनी आबादी के बीच आ गई और इसके आसपास कई कॉलोनियां और क्षेत्र बस गए. उन्होंने बताया कि ईदगाह चार बीघा परिसर में बनी हुई है. इसके परिसर में एक साथ 20 हजार लोग नमाज अदा करते हैं और बाकी लोग सड़क पर और हाईवे पर नमाज अदा करते हैं. इसके लिए ईद के दिन सुबह नमाज होने तक प्रशासन की ओर से आवाजाही बंद कर दी जाती है. उन्होंने बताया कि नमाजियों के लिए वजू करने के लिए पानी, साफ-सफाई और दरी भी उपलब्ध करवाई जाती है. यह सब काम ईदगाह कमेटी की ओर से किया जाता है. नईम का कहना है कि ईदगाह वक्फ बोर्ड के अधीन है, लेकिन उसकी देखभाल उनका परिवार करता आ रहा है.

Jaipur Eidgah
ईदगाह का मुख्य दरवाजा (ETV Bharat Jaipur)

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कांग्रेस सरकार ने करवाया था जीर्णोद्धार: स्थानीय निवासी रईस मंसूरी का कहना है कि कांग्रेस सरकार के समय ईदगाह के जीर्णोद्धार के लिए 10 करोड़ 39 लाख रुपए का बजट पास हुआ था और उस पर काम भी शुरू हो गया था, लेकिन सरकार बदलते ही इस काम को रोक दिया गया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने गोविंद देव जी मंदिर, गलता तीर्थ और ईदगाह के लिए बजट दिया था, लेकिन भाजपा सरकार ने इसका काम रोक दिया है. यहां पर जीर्णोद्धार के लिए लगी शिलापट्टिका में भी तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल के नाम का उल्लेख है.

पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र: ईदगाह में ईद की नमाज देशी-विदेशी पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र होती है. हजारों-लाखों लोगों को एक साथ नमाज अदा करते देखना अपने आप में एक अनोखा अनुभव होता है. यही वजह है कि इस ऐतिहासिक ईदगाह में होने वाली नमाज देखने के लिए लोग पहुंचते हैं. धार्मिक आस्था, ऐतिहासिक विरासत और सामाजिक एकता की मिसाल बनी ईदगाह आज भी जयपुर की पहचान और सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है.

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