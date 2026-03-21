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बीकानेर, अलवर और बाड़मेर में ईद धूमधाम से मनाई, दिखी गंगा जमुनी तहजीब

बीकानेर में साकार हुई गंगा-जमुनी तहजीब: बीकानेर शहर में ईदगाह और मस्जिदों में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक ने नमाज अदा की. इस दौरान बीकानेर में गंगा-जमुनी तहजीब का अद्भुत नजारा देखने को मिला. ईदगाह के पास स्थित एक मकान की छत पर जहां कन्याएं गणगौर का पूजन कर रही थीं, वहीं ईदगाह में मुस्लिम समाज के लोग नमाज अदा कर रहे थे. नमाज के बाद लोगों ने एक-दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी. प्रशासन और पुलिस की टीमें सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के तहत विभिन्न स्थानों पर तैनात रहीं.

बीकानेर/ अलवर/ बाड़मेर: रमजान माह के समापन पर शनिवार को राजस्थान भर में ईद-उल-फितर का त्यौहार हर्ष, उल्लास और सांप्रदायिक सौहार्द के साथ मनाया गया. बीकानेर, अलवर और बाड़मेर सहित प्रदेश के विभिन्न शहरों में ईदगाहों और मस्जिदों में नमाज अदा की गई, जहां लोगों ने देश में अमन, चैन और भाईचारे की दुआ मांगी.

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अलवर में नेता प्रतिपक्ष ने दी शुभकामनाएं, सरकार पर साधा निशाना: अलवर शहर के नया बास क्षेत्र स्थित ईदगाह मैदान पर सामूहिक नमाज अदा की गई. इस अवसर पर राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने लोगों को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी. उन्होंने कहा कि ईद का त्योहार मिल-जुलकर रहने और समाज में सौहार्द बनाए रखने की प्रेरणा देता है. इस मौके पर मौलाना अमजद खान ने बताया कि रमजान के रोजे रखने के बाद ईदुल फितर का त्योहार जिले भर में उत्साह से मनाया जा रहा है. नेता प्रतिपक्ष जूली ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार गरीबों को गुमराह कर रही है. उन्होंने रसोई गैस और व्यावसायिक सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि गरीब के पेट पर लात लग रही है और सरकार को मजाक सूझ रहा है. इस अवसर पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रकाश गंगावत सहित अन्य नेता भी मुबारकबाद देने पहुंचे.

बाड़मेर में कार्यक्रम में मौजूद अधिकारी (Etv Bharat bikaner)

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बाड़मेर में प्लास्टिक और नशा मुक्ति का दिया संदेश: बाड़मेर शहर के गेहूं रोड स्थित ईदगाह में नमाज अदा की गई. नमाजियों ने देश में अमन, चैन और भाईचारे की दुआ मांगी. इस दौरान एक अनूठी पहल करते हुए नमाज के बाद पॉलिथीन और नशा मुक्ति का संदेश दिया गया. साथ ही कौमी एकता समारोह का भी आयोजन किया गया. जामा मस्जिद के पेश इमाम मौलाना हाजी लाल मोहम्मद सिद्दीकी ने कहा कि बाड़मेर और जैसलमेर की कौमी एकता मिसाल है. उन्होंने लोगों से प्लास्टिक का उपयोग न करने और नशे से दूर रहने की अपील की. इस मौके पर बाड़मेर विधायक डॉ. प्रियंका चौधरी, कांग्रेस जिलाध्यक्ष लक्ष्मण गोदारा, ब्रह्माकुमारी बबिता बहन, कार्यवाहक पुलिस अधीक्षक नितेश आर्य सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे. सभी तीनों शहरों में ईद का त्यौहार सौहार्द और शांति के साथ संपन्न हुआ, जहां एक ओर लोगों ने खुशियां बांटी, वहीं सामाजिक सौहार्द और एकता की मजबूत मिसाल भी पेश की गई.