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छत्तीसगढ़ में ईद उल मिलादुन्नबी, पैगंबर हजरत मोहम्मद को किया गया याद

ईद उल मिलादुन्नबी का त्यौहार भाईचारे के साथ छत्तीसगढ़ में मनाया गया. जगह जगह जुलूस निकाली गई.

Eid Ul Milad Un Nabi
छत्तीसगढ़ में ईद उल मिलादुन्नबी (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 26, 2026 at 6:27 PM IST

2 Min Read
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धमतरी/ सरगुजा: इस्लाम धर्म के अंतिम पैगंबर हज़रत मुहम्मद के जन्मदिवस पर छत्तीसगढ़ में ईद उल मिलादुन्नबी मनाई गई. मुस्लिम समाज के लोगों ने इस मौके पर खुशी का इजहार किया और कई खास आयोजन के जरिए पैगंबर मुहम्मद साहब को याद किया. इस अवसर पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पैगंबर हज़रत मुहम्मद साहब के बताए रास्ते पर चलने की कसम खाई.

धमतरी में ईद उल मिलादुन्नबी का पर्व

धमतरी में जश्ने ईद मिलादुन्नबी का पर्व पूरे उत्साह और अकीदत के साथ मनाया गया. पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर मुस्लिम समाज की ओर से शहर में जुलूस निकाला गया. इस आयोजन में धमतरी जिले और उसके आसपास के ग्रामीण शामिल हुए. मुस्लिम समाज के लोगों ने धार्मिक नारों के जरिए आपसी भाईचारे और देशभक्ति का पैगाम दिया. जुलूस के स्वागत के लिए शहर के अलग अलग हिस्सों में लोगों ने स्टॉल लगाए. इन स्टॉलों पर जुलूस में शामिल लोगों के लिए खाने पीने की चीजों की व्यवस्था की गई. लोगों ने इस दौरान एक-दूसरे को ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद देते हुए आपसी भाईचारे और सौहार्द का संदेश दिया.

Eid ul Milad un Nabi celebrations in Dhamtari
धमतरी में ईद उल मिलादुन्नबी का जश्न (ETV BHARAT)
ईद उल मिलादुन्नबी पर सरगुजा में खास आयोजन (ETV BHARAT)

सरगुजा में दिखी कौमी एकता की तस्वीर

पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म दिवस ईद मिलादुन्नबी सरगुजा में अलग तरह से मनाया गया. अंबिकापुर में सीरतुन्नबी कमेटी के द्वारा एक बड़ा आयोजन किया गया, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी धर्मों के लोगों ने एक साथ हजरत साहब का जन्मोत्सव मनाया. इस मौके पर मुस्लिम समाज ने आपसी भाईचारे का पैगाम दिया. आयोजन में मेधावी छात्रों, समाजसेवियों और गौ रक्षकों का भी सम्मान किया गया. इस आयोजन में मुस्लिम समाज के साथ साथ सिख समाज से डॉ. हर्षदीप सिंह धनजल, हिंदू समाज से आदितेश्वर शरण सिंहदेव, ईसाई समाज से चर्च के बिशप और मुस्लिम समाज से शफी अहमद शामिल हुए.

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