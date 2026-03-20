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नूंह में ईद-उल-फितर की तैयारी पूरी, सुबह 9 बजे अदा की जाएगी नमाज, जकात और सदका फितरा देने की अपील

नूंह में आखिरी जुम्मा की नमाज में अच्छी खासी भीड़ दिखी. बाजारों में देर रात तक लोगों ने जमकर खरीदारी की.

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नूंह में ईद-उल-फितर तैयारी पूरी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 20, 2026 at 5:53 PM IST

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नूंह: जिले में शनिवार को ईद-उल-फितर का त्योहार बड़ी धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाएगा. मुस्लिम समुदाय ने त्योहार की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं, जबकि प्रशासन भी सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कर चुका है. जिले की अधिकांश मस्जिदों और बड़े ईदगाहों में ईद की नमाज सुबह करीब 9:00 बजे अदा की जाएगी.

बाजारों में छाई रही रौनक: रमजान के पवित्र महीने के अंतिम जुमे को जमातुल विदा कहा जाता है. आज नूंह के मस्जिदों में भारी संख्या में लोग एकत्र हुए और शांति के साथ नमाज अदा की. नमाज के बाद बाजारों में खरीदारी का सिलसिला देर रात तक जारी रहेगा. लोगों ने नए कपड़े, मिठाइयां और अन्य सामान खरीदे, जिससे बाजारों में रौनक छाई रही.

सुबह 9 बजे नमाज की जाएगी अदा (Etv Bharat)

'इस्लाम में जकात देना फर्ज है': मौलाना गुलाम असदुद्दीन और मौलाना जमील ने प्रेस वार्ता में बताया कि ईद की नमाज अदा करने से पहले जकात और सदका-ए-फितरा अदा करना जरूरी है. इस्लाम में जकात देना फर्ज है, जिसमें साल भर की कमाई के हिसाब से ढाई प्रतिशत देना अनिवार्य होता है. सदका-ए- फितरा के रूप में प्रति व्यक्ति 2 किलो 45 ग्राम अनाज या इसके बराबर 60 रुपये देने की अपील की गई हैय यह गरीब और जरूरतमंदों की मदद के लिए है ताकि वे भी ईद के त्योहार की खुशियों में शामिल हो सकें.

'झगड़ों से बचें, एक-दूसरे से गले मिलें': मौलानाओं ने कहा कि "ईद भाईचारे, प्यार और खुशी का त्योहार है. लोगों से अपील की गई कि वे झगड़ों से बचें, एक-दूसरे से गले मिलें और नफरत को खत्म करें. इस त्योहार को पूरे साल भाईचारे की भावना बनाए रखने का माध्यम बनाना चाहिए. रमजान में गरीबों की सेवा, इफ्तार पार्टियां और दावतों का सिलसिला चला, जो एक अच्छा संदेश रहा."

सोशल मीडिया पर बधाइयांः सोशल मीडिया पर हिंदू-मुस्लिम सभी एक-दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं, जो देश और समाज के लिए भाईचारे का बेहतरीन उदाहरण है. मौलानाओं ने उम्मीद जताई कि सभी की रोजे कबूल हों और ईद का यह त्योहार अमन, शांति और खुशहाली लेकर आए.

ये भी पढ़ें-मेवात में ईद की तैयारियां जोरों पर, बाजारों में खरीदारी की रौनक, सुरक्षा व्यवस्था सख्त

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