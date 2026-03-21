हर्षोल्लास से मनाई गई ईद, मुस्लिम भाईयों ने एक दूसरे को दी मुबारकबाद, अमन और चैन की मांगी दुआ
धमतरी में ईद का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया.मुस्लिम भाईयों ने मस्जिद में ईद की नमाज अदा करने के बाद सभी को बधाईयां दी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 21, 2026 at 6:51 PM IST
धमतरी : धमतरी शहर के रत्नाबांधा चौक स्थित ईदगाह मैदान में ईद उल फितर का त्यौहार मनाया गया. सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम भाइयों ने सामूहिक रूप से ईद की नमाज अदा की और देश-प्रदेश में अमन-चैन, भाईचारे, तरक्की और खुशहाली के लिए विशेष दुआ मांगी.
ईदगाह परिसर में रही रौनक
ईद की नमाज से पहले इमाम ने रमजान महीने की अहमियत, इंसानियत, भाईचारे और आपसी सौहार्द का संदेश दिया गया. नमाज के दौरान पूरा ईदगाह परिसर इबादत के माहौल में डूबा नजर आया. नमाज के बाद लोगों ने एक-दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी और प्रेम, एकता तथा सद्भाव का संदेश दिया. छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक में ईद को लेकर खास उत्साह देखने को मिला. नए कपड़ों में सजे बच्चे और युवा आकर्षण का केंद्र रहे.
रमजान माह की शुरुआत से ही मुस्लिम समाज के महिला, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग और युवाओं ने रोजा रखकर अल्लाह की इबादत की. पूरे महीने रोजा, नमाज, जकात और इबादत के माध्यम से आत्मसंयम और सेवा भावना का पालन किया गया. चांद दिखने की तस्दीक के बाद ईद-उल-फितर का त्योहार पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ मनाया जाता है, जिसके तहत ईदगाह मैदान में सामूहिक नमाज अदा की गई-इस्तियाक रोकड़िया, मुस्लिम समाज
जनप्रतिनिधियों ने दी शुभकामनाएं
ईद के अवसर पर सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े जनप्रतिनिधि भी ईदगाह पहुंचे और मुस्लिम समाज के लोगों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी. महापौर रामू रोहरा, विधायक ओंकार साहू सहित अलग-अलग दलों के पदाधिकारियों ने लोगों से मुलाकात कर ईद की मुबारकबाद दी और शहर में भाईचारे और सौहार्द बनाए रखने की अपील की.
सुरक्षा के व्यापक इंतजाम
ईद पर्व को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे. ईदगाह मैदान सहित शहर के प्रमुख चौक-चौराहों पर पुलिस बल तैनात रहा. पुलिस अधिकारियों और जवानों ने पूरे आयोजन के दौरान यातायात व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था संभाली, जिससे कार्यक्रम शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हुआ.
ईद के मौके पर पूरे धमतरी शहर में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला. लोगों ने अपने घरों में पारंपरिक व्यंजन और सेवइयां बनाकर एक-दूसरे को खिलाई और खुशियां साझा कीं. इस अवसर पर समाज के लोगों ने आपसी प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश देते हुए देश में शांति और समृद्धि की कामना की.
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