उत्तराखंड में धूमधाम से मनाई जा रही है ईद-उल-फितर, नमाज के बाद गले मिलकर दी मुबारकबाद
ईद पर उत्तराखंड में ईदगाहों और मस्जिदों में सुबह विशेष नमाज अदा की गई, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक में ईद की खुशी दिखी
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : March 21, 2026 at 11:29 AM IST|
Updated : March 21, 2026 at 11:46 AM IST
उत्तराखंड: एक महीने के रमजान के बाद आज हमारे देश में ईद-उल-फितर यानी मीठी ईद हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है. सुबह से ही मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज़ के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी. उत्तराखंड में ईदगाहों और मस्जिदों में सुबह विशेष नमाज अदा की गई. नमाज के बाद लोगों ने गले मिलकर एक-दूसरे को मुबारकबाद दी.
रामनगर में ईद की धूम: रमज़ान के मुकद्दस महीने के बाद आज रामनगर सहित पूरे देश में ईद-उल-फितर का त्योहार हर्षोल्लास और अकीदत के साथ मनाया जा रहा है. सुबह की पहली किरण के साथ ही मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज़ अदा करने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे. बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, हर किसी में ईद की खुशी साफ तौर पर देखने को मिली.
नमाज के बाद लोगों ने गले मिलकर दी मुबारकबाद: नमाज़ अदा करने के बाद लोगों ने एक-दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी और अमन-चैन, भाईचारे और देश की तरक्की के लिए दुआएं मांगीं. ईद का यह त्योहार आपसी प्रेम, सौहार्द और एकता का संदेश देता है, जहां लोग अपने गिले-शिकवे भूलकर नई शुरुआत करते हैं. इस मौके पर शहर के बाजारों में भी खासा उत्साह देखने को मिला. लोग नए कपड़े पहनकर, इत्र लगाकर और पारंपरिक अंदाज में ईद की खुशियां मनाते नजर आए. घरों में सेवइयां, मिठाइयां और तरह-तरह के पकवान बनाए गए, जिनका आनंद परिवार और दोस्तों के साथ लिया गया.
प्रशासन दिखा मुस्तैद: त्योहार को लेकर रामनगर प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद नजर आया. सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, ताकि ईद का पर्व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके. पुलिस और प्रशासन की टीमें लगातार इलाके में नजर बनाए हुए थीं. शहर क़ाज़ी गुलाम मुस्तफा नईमी ने भी सभी को ईद की मुबारकबाद देते हुए कहा कि यह त्योहार हमें इंसानियत, भाईचारे और एक-दूसरे के प्रति सम्मान का संदेश देता है. उन्होंने लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील की.
रुद्रपुर में मुस्लिमों ने ईद पर काली पट्टी बांधी: उधम सिंह नगर में जहां एक ओर ईद-उल-फितर का पर्व पूरे उत्साह, भाईचारे और शांति के साथ मनाया गया, वहीं रुद्रपुर में इस बार ईद का माहौल कुछ अलग नजर आया. यहां मुस्लिम समुदाय ने लोगों ने हाथों पर काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की और नगर निगम की कार्रवाई के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया.
दरअसल, रुद्रपुर में कुल 12 मस्जिदें हैं, लेकिन परंपरागत रूप से ईद की नमाज खेड़ा ईदगाह में ही अदा की जाती रही है. हर साल करीब 20 से 25 हजार लोग यहां एकत्रित होकर नमाज पढ़ते थे. ईदगाह की अपनी ढाई एकड़ जमीन के साथ-साथ नमाजियों द्वारा पास की लगभग 8 एकड़ सरकारी भूमि का भी उपयोग किया जाता था.
हाल ही में उच्च न्यायालय के आदेश के बाद नगर निगम ने इस 8 एकड़ सरकारी भूमि का अधिग्रहण कर वहां चारदीवारी कर दी है. मुस्लिम समुदाय ने प्रशासन से मांग की थी कि ईद के मौके पर उन्हें पहले की तरह अतिरिक्त भूमि पर नमाज पढ़ने की अनुमति दी जाए, लेकिन नगर निगम ने इस मांग को अस्वीकार कर दिया. इससे मुस्लिम समुदाय के लोगों में नाराजगी देखने को मिली. विरोध स्वरूप नमाजियों ने काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की और ईदगाह के आसपास काले झंडे भी लगाए. हालांकि, इस विरोध के बावजूद पूरे क्षेत्र में शांति और सौहार्द बना रहा. प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क रहा और कहीं से किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली.
हरिद्वार में ईद की रौनक: हरिद्वार में भी धूमधाम के साथ ईद का त्योहार मनाया गया. जनपद की तमाम ईदगाह में लोगों ने ईद-उल-फितर की नमाज अदा कर अमन चैन की दुआ मांगी. इसके बाद लोगों ने एक दूसरे के गले मिलकर मुबारकबाद दी. वहीं ईद के त्योहार को लेकर पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए. सभी नमाज स्थलों पर पुलिस बल तैनात रहा. साथ ही संवेदनशील इलाकों में भी खास सतर्कता बरती गई.
ईद उल फितर को लेकर मुस्लिम समाज में उत्साह देखने को मिला. सुबह ही लोग नए कपड़े पहनकर ईदगाह की ओर जाते नजर आए. ईदगाह में मौलाना ने सुबह दस बजे ईद की नमाज अदा कराई. इसके अलावा भेल जामा मस्जिद, जामा मस्जिद कटहरा बाजार, मंडी की मस्जिद, ज्वालापुर मेन रोड के मदरसे में भी ईद की नमाज अदा कराई. मौलानाओं और स्थानीय लोगों ने सबसे भाईचारे और प्यार के साथ रहने की अपील की. उन्होंने ईद की नमाज के बाद विशेष खुतबा बयान किया.
हरिद्वार के पंचपुरी धनपुरा, पदार्था, नसीरपुर कलां, गाडोवाली, सराय, कस्समपुर, बुढाहेड़ी, चांदपुर, कटारपुर, गुर्जर बस्ती आदि गांवों में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईद की नमाज अदा की. नमाज के बाद एक दूसरे ने गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी ओर एक दूसरे के घर जाकर खीर और सेवइयां खाई. इस दौरान सभी ईदगाहों पर पुलिस व पीएसी तैनात रही. एसएसपी नवनीत सिंह ने बताया कि जिले में ईद की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई. इस दौरान ड्रोन कैमरों से निगरानी की गई.
रोजेदार अखलाख और फय्याज ने बताया कि उनके पंचपुरी में हर साल ईद का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया जाता है. यहां सब हिन्दू मुस्लिम मिलकर त्योहार को मनाते हैं. सभी हिन्दू भाई रोजेदारों के लिए इफ्तारी की पार्टी करते हैं. आज भी उन्होंने ईदगाह में देश में अमन और चैन की दुआ मांगी है. वहीं हरिद्वार के एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि ईद को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं. सभी जगहों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है. उन्होंने लोगों से भाईचारे के साथ ईद का त्योहार मनाने की अपील की.
रुड़की में भी मनाई जा रही है ईद: हरिद्वार जिले के रुड़की में ईद-उल-फितर का पर्व पूरे हर्ष उल्लास और भाईचारे के साथ मनाया गया. सुबह से ही नगर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित ईदगाहों और मस्जिदों में नमाज अदा करने के लिए रोजेदारों की भारी भीड़ रही. इस दौरान मुस्लिम समाज के लोगों ने नए कपड़े पहनकर अल्लाह की इबादत की और देश में अमन-चैन और खुशहाली की दुआ मांगी. नगर की मुख्य ईदगाह में हजारों लोगों ने एक साथ नमाज अदा की, जहां का दृश्य अत्यंत भावुक और एकता का प्रतीक दिखाई दिया. नमाज के बाद लोगों ने एक-दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी और आपसी भाईचारे का संदेश दिया. इस दौरान बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला, जो नए कपड़ों और ईदी को लेकर बेहद खुश नजर आए. सुरक्षा को देखते हुए ईदगाह में भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा.
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