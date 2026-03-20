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भारत और सऊदी अरब में अलग-अलग दिन क्यों मनाई जाती है ईद, जानिए चांद का खेल

(आबिद मुमताज)- 21 मार्च को देश भर में मनाई जाएगी ईद, एक ही त्योहार की तारीख क्यों होती है अलग-अलग, आईए जानते हैं आर्टिकल में.

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ईद 2026 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 20, 2026 at 4:18 PM IST

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भोपाल: ईद-उल-फितर इस्लाम धर्म का प्रमुख त्योहार है. इसे रमज़ान के पूरे महीने रोज़ा रखने के बाद मनाया जाता है. इस दिन लोग नमाज़ पढ़ते हैं, एक-दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद देते हैं और मीठी सेवइयां बांटते हैं. अक्सर लोगों के मन में एक सवाल भी रहता है, वो यह कि आखिर भारत और सऊदी अरब में ईद अलग-अलग दिन क्यों होती है? साल 2026 में भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है. सऊदी अरब में 20 मार्च को ईद मनाई जा रही है, जबकि भारत में ईद 21 मार्च को मनाई जाएगी.

आइए जानते हैं इसका कारण
भारत में ईद उल फितर का त्योहार 21 मार्च यानी शनिवार को पूरे जोश साथ के मनाया जाएगा. ईद इस्लाम धर्म का प्रमुख त्योहार है. इसे रमज़ान के पूरे महीने रोज़ा रखने के बाद मनाया जाता है. इस दिन लोग नमाज़ पढ़ते हैं, एक-दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद देते हैं. ईद-उल-फितर के इतिहास के अनुसार, इसी महीने में सऊदी अरब के मदीना प्रांत में स्थित बदर शहर में मुसलमानों ने पहला युद्ध लड़ा था. इसीलिए इस युद्ध को जंग-ए-बदर भी कहा जाता है. इस युद्ध में मुसलमानों को काफी हद तक जीत हासिल हुई थी.

ईद उल फितर अल्लाह का इनाम है (ETV Bharat)

भारत और सऊदी अरब में अलग-अलग दिन मनाई जाती है ईद
इस अंतर की सबसे बड़ी वजह है चांद का दिखना. भारत में ईद की तारीख चांद देखने पर निर्भर करती है. जब रमज़ान का महीना खत्म होता है, तब नए चांद को देखकर ईद का ऐलान किया जाता है. अगर चांद दिखाई दे जाता है, तो अगले दिन ईद होती है और अगर नहीं दिखता, तो एक दिन बाद मनाई जाती है. सऊदी अरब भारत के मुकाबले पश्चिम दिशा में स्थित है. इसका मतलब है कि वहां सूरज भारत से थोड़ी देर बाद डूबता है. इस वजह से चांद को दिखने का थोड़ा ज्यादा समय मिल जाता है. इसलिए कई बार सऊदी अरब में चांद जल्दी नजर आ जाता है, बस इसी कारण भारत में अक्सर एक दिन बाद ईद मनाई जाती है.

हर साल क्यों बदल जाती है ईद की तारीख?
इस्लामिक कैलेंडर चाँद पर आधारित होता है, जो अंग्रेजी कैलेंडर से करीब 11 दिन छोटा होता है. इसी कारण हर साल ईद की तारीख बदलती रहती है और अलग-अलग देशों में एक दिन के अंतर में ईद मनाई जाती है. यानी ईद की तारीख में अंतर होना पूरी तरह से चांद की स्थिति पर निर्भर करता है.

India Saudi Eid different days
भोपाल में अलविदा जुमे की नमाज अदा की गई (ETV Bharat)

ईद क्या है?
आपने ईद-उल-फितर के त्योहार के बारे में कई बार सुना होगा. हालांकि, आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि ईद क्या है और इसे कैसे मनाया जाता है. सबसे पहले, ईद-उल-फितर इस्लाम धर्म के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है. यह त्योहार रमज़ान के बाद मनाया जाता है. लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ईद क्यों मनाई जाती है. इसे समझने के लिए, आइए हम ईद-उल-फितर के इतिहास के बारे में जानते है.

इस्लाम धर्म के अनुसार, ईद उल फितर हर साल शव्वाल माह की दसवीं तिथि को मनाई जाती है. ईद का त्योहार कब मनाया जाएगा, यह चाँद दिखने के आधार पर तय होता है. ईद उल फितर को मीठी ईद या छोटी ईद भी कहा जाता है.

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भोपाल में लोग कर रहे ईद की तैयारियां (ETV Bharat)

ईद का इतिहास
ईद का त्योहार इस्लाम के पांचों नियमों का पालन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक माना जाता है. इनमें मुख्य रूप से हज यात्रा, नमाज़, रोज़ा, आस्था और ज़कात शामिल हैं. ईद-उल-फितर के इतिहास के अनुसार, ऐसा माना जाता है कि यह त्योहार पहली बार 624 ईस्वी में मनाया गया था. ईद-उल-फितर की शुरुआत पैगंबर मुहम्मद ने की थी. ऐसा कहा जाता है कि इसी दिन पैगंबर हज़रत मुहम्मद ने बद्र की लड़ाई जीती थी. लोगों ने मिठाई बांटकर अपनी खुशी ज़ाहिर की थी. इसलिए इस त्योहार को कई तरह के पकवान बनाकर मनाया जाता है.

eid ul fitr namaz time
21 मार्च को देश भर में मनाई जाएगी ईद (ETV Bharat)

ईद उल फितर अल्लाह का इनाम है
भोपाल शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी ने कहा कि, ''रमजान के 30 रोजे पूरे होने के बाद ये अल्लाह का इनाम है कि अल्लाह ईद जैसी नेमत को हमें दे रहा है. ईद पर कितना जकात दिया जाता है. वहीं, ईद की विशेष नमाज अदा की जाती है. इस नमाज के बाद सामूहिक दुआ में देश दुनिया में अमन भाईचारे और एकता बनाए रखने की अल्लाह से दुआ करते हैं और अल्लाह से यह भी मांगते हैं कि अल्लाह हमारे मुल्क में भाईचारा कायम रहे. मुसलमान का यह सबसे बड़ा त्योहार है इस दिन लोग नए-नए कपड़े भी पहनते हैं.''

वहीं, मुस्लिम स्कॉलर अब्दुल राशिद ने बताया कि, ''30 रोजे रखने के बाद अल्लाह अपने बंदों को इसका इनाम देता है, यही ईद अल्लाह की तरफ से बड़ा इनाम है. इसमें जकात-फितरा गरीबों की मदद करना ये इसका मुख्य उद्देश्य है. इस त्योहार के दौरान मुसलमान न केवल रमज़ान के पूरा होने का जश्न मनाते हैं, बल्कि कुरान के माध्यम से मिले विश्वास के लिए अल्लाह का शुक्रिया भी अदा करते हैं.''

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