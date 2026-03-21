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हरियाणा में धूमधाम से मनाया जा रहा ईद उल फितर 2026, लोगों ने नमाज अदा कर की दुनियाभर में शांति की दुआ

नूंह में ईद का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है. पिनगवां जामा मस्जिद में लोगों ने ईद उल फितर की नमाज अदा की.

Eid ul Fitr 2026 Eid Celebrations in Nuh
Eid ul Fitr 2026 Eid Celebrations in Nuh (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 21, 2026 at 11:54 AM IST

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नूंह/भिवानी: हरियाणा में ईद का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है. नूंह के पिनगवां की जामा मस्जिद के इमाम मौलाना जहीर ने ईदगाह में ईद उल फितर की नमाज अदा कराई. नमाज अदा करने से पहले मौलाना जहीर ने मुसलमानों को बुराइयों से बचने और अच्छाई के रास्ते पर चलने की सीख दी. इसके अलावा उन्होंने कहा कि दुनिया व देश में अमन शांति बरकरार रहनी चाहिए. ईद उल फितर अमन व शांति का प्रतीक है.

नूंह में मनाया जा रहा ईद का त्योहार: ईदगाह में नमाज अदा करने आए मुसलमानों ने बताया कि उन्हें ईद उल फितर की नमाज अदा करने से बड़ी खुशी मिलती है. उन्होंने कहा कि "ये त्योहार हिंदू-मुस्लिम एकता का प्रतीक है. नूंह जिले में दशकों से हिंदू-मुस्लिम एकता बरकरार रही है. ईद हो या दीपावली हो हिंदू-मुस्लिम दोनों समाज के लोग एक-दूसरे के घर खाना खाने जाते हैं. आपस में मिठाइयां बांटते हैं. यही इस इलाके की सबसे बड़ी पहचान है."

नूंह में धूमधाम से मनाया जा रहा ईद उल फितर 2026 (Etv Bharat)

देश-दुनिया में की शांति की दुआ: नमाज अदा करने के बाद लोगों ने कहा कि भविष्य में भी अमन व शांति बरकरार रहे. इसकी हर संभव कोशिश की जाती है. युवाओं का कहना है कि लोगों को जाति-धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये इलाका ना कभी बंटा है और ना ऐसी ताकतों को कामयाब होने देगा. नमाज के बाद लोगों ने गले मिलकर एक-दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी. बाद में टोलियों में दिनभर युवा एक-दूसरे के घर खाना खाने जाते दिखे.

भिवानी में भी ईद की धूम: भिवानी में ईद को शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जा रहा है. प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. जगह-जगह पुलिस बल तैनात है और हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा रही है. ईद का त्योहार मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़ा और खास पर्व माना जाता है. रमजान के पूरे महीने रोजा रखने के बाद चांद का दीदार होते ही ईद का जश्न शुरू हो जाता है. बाजारों में रौनक बढ़ जाती है और घरों में विशेष तैयारियां की जाती हैं.

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