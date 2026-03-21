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Eid Ul Fitr 2026: देशभर में आज मनाई जा रही ईद, राजधानी में कड़ी सुरक्षा, ड्रोन कैमरों से रखी जा रही नजर

नई दिल्ली: ईद-उल-फितर 2026 का त्योहार भारत में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है. जिसकी तैयारी प्रशासन की तरफ से भी देखी जा रही है. जहां आज सुबह से ही पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है तो वहीं जामिया हमदर्द गेट के बाहर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात दिखाई दे रहे हैं और निगरानी बनाए हुए हैं.

दिल्ली के जामा मस्जिद पर बड़ी संख्या में लोग ईद के मौके पर इक्टठा हुए हैं. यहां छोटे बच्चे भी ईद के मौके पर खुशी का इजहार करते दिखे.

वहीं दिल्ली पुलिस के द्वारा ड्रोन के माध्यम से भी नजर रखी जा रही है. सुबह से ही लोग ईद की नमाज अदा करने के लिए जामिया हमदर्द मस्जिद पहुंच रहे हैं. वहीं नमाज अदा करने पहुंचे अब्दुल समद कहते हैं कि आज ईद है और ईद की खुशियां पूरी दुनिया में मनाई जा रही है. हम लोग अपने मुल्क के अमन चैन शांति के लिए आज दुआ कर रहे हैं. हिंदू-मुस्लिम में भाईचारा बना रहे इसके लिए हमने दुआ मांगी है. आपसी बैर भाव सभी का खात्मा हो देश में शांति बने रहे ईद के साथ हम यही दुआ करेंगे.