Eid Ul Fitr 2026: देशभर में आज मनाई जा रही ईद, राजधानी में कड़ी सुरक्षा, ड्रोन कैमरों से रखी जा रही नजर
ईद के त्यौहार को देखते हुए दिल्ली पुलिस के जवान जामिया हमदर्द पर बड़ी संख्या में तैनात हैं.
Published : March 21, 2026 at 7:55 AM IST
नई दिल्ली: ईद-उल-फितर 2026 का त्योहार भारत में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है. जिसकी तैयारी प्रशासन की तरफ से भी देखी जा रही है. जहां आज सुबह से ही पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है तो वहीं जामिया हमदर्द गेट के बाहर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात दिखाई दे रहे हैं और निगरानी बनाए हुए हैं.
दिल्ली के जामा मस्जिद पर बड़ी संख्या में लोग ईद के मौके पर इक्टठा हुए हैं. यहां छोटे बच्चे भी ईद के मौके पर खुशी का इजहार करते दिखे.
#WATCH | Delhi: Children extend greetings on Eid ul-Fitr, as they arrive at Jama Masjid. pic.twitter.com/baYkEb3T0a— ANI (@ANI) March 21, 2026
वहीं दिल्ली पुलिस के द्वारा ड्रोन के माध्यम से भी नजर रखी जा रही है. सुबह से ही लोग ईद की नमाज अदा करने के लिए जामिया हमदर्द मस्जिद पहुंच रहे हैं. वहीं नमाज अदा करने पहुंचे अब्दुल समद कहते हैं कि आज ईद है और ईद की खुशियां पूरी दुनिया में मनाई जा रही है. हम लोग अपने मुल्क के अमन चैन शांति के लिए आज दुआ कर रहे हैं. हिंदू-मुस्लिम में भाईचारा बना रहे इसके लिए हमने दुआ मांगी है. आपसी बैर भाव सभी का खात्मा हो देश में शांति बने रहे ईद के साथ हम यही दुआ करेंगे.
#WATCH | Delhi: A large number of people gather at Fatehpuri Masjid to offer namaz on Eid ul-Fitr. pic.twitter.com/ahEw8Il5nc— ANI (@ANI) March 21, 2026
वहीं मोहम्मद इकबाल कहते हैं कि ईद सभी को मुबारक हो देश में अमन शांति बनी रहे आपसी भाईचारा बना रहे सभी खुशियों के साथ ईद का जश्न मनाएं, आपसी भाईचारा के साथ ही भेदभाव खत्म हो, क्योंकि ईद खुशियों का त्यौहार है और हम सभी को अपने मुल्क की खुशियों के लिए दुआ मांगनी चाहिए.
वहीं सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो जगह-जगह पुलिस की तैनाती है ड्रोन कैमरों से हालातों पर नजर रखी जा रही है. ताकि कोई अव्यवस्था ना फैलें.
ये भी पढ़ें- ईद से पहले शाहीन बाग इलाके के बाजारों में देखी गई रौनक, जमकर उमड़े खरीदार
ये भी पढ़ें- रमजान के आखिरी जुमे पर मांगी गई अमन-चैन की दुआ, अब ईद की तैयारी, सुरक्षा के इंतजाम बढ़े