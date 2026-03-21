Eid-ul-Fitr-2026: दुर्ग जिले में धूमधाम से मनाया गया ईद का पर्व, विधायक देवेंद्र यादव भी पहुंचे ईदगाह
अकीदत के साथ मनाई गई ईद, सेक्टर-6 स्थित जामा मस्जिद और ईदगाह में नमाज के बाद गले मिलकर दी गई मुबारकबाद
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 21, 2026 at 1:33 PM IST
दुर्ग: पूरे देश में आज ईद का त्योहार बड़े उत्साह, आस्था और भाईचारे के साथ मनाया गया. इस खास मौके पर लोगों ने नमाज अदा कर देश में शांति और खुशहाली की दुआ मांगी. इस दौरान दुर्ग जिले में भी विधायक देवेंद्र यादव ने मस्जिद पहुंचकर शुभकामनाएं दीं.
जामा मस्जिद और ईदगाह में उमड़ी भीड़
सेक्टर-6 स्थित जामा मस्जिद और ईदगाह में सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए. सभी लोग साफ-सुथरे कपड़े पहनकर नमाज के लिए पहुंचे, जिससे माहौल खुशनुमा और धार्मिक दिखाई दिया.
हजारों लोगों ने एक साथ पढ़ी नमाज
सुबह करीब 8 बजे जामा मस्जिद में हजारों लोगों ने एक साथ नमाज अदा की. नमाज की अगुवाई हाफिज शान मोहम्मद और इमाम मोहम्मद इकबाल अंजुम ने की. इस दौरान देश में अमन, शांति और तरक्की के लिए विशेष दुआ की गई.
विधायक देवेंद्र यादव ने दी बधाई
भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव भी ईदगाह पहुंचे. उन्होंने मुस्लिम समाज के लोगों से मुलाकात कर ईद की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि ऐसे त्योहार आपसी भाईचारे और एकता को मजबूत करते हैं.
एक-दूसरे को गले लगाकर दी बधाई
नमाज के बाद लोगों ने एक-दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी. इस दौरान पूरे माहौल में प्यार, भाईचारा और एकता की भावना देखने को मिली. ईदगाह परिसर में भी भारी भीड़ रही. यहां भी लोगों ने मिलकर नमाज पढ़ी और समाज में एकता और सद्भाव का संदेश दिया.
सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम
त्योहार को देखते हुए जामा मस्जिद और ईदगाह परिसर में पुलिस बल तैनात किया गया था, ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके. साथ ही कई सामाजिक संगठनों के लोग भी इस खुशी में शामिल हुए.