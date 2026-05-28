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बकरीद: ईदगाहों व मस्जिदों में लोगों ने पढ़ी सामूहिक नमाज, नमाज के बाद दी गई कुर्बानी

ईद-उल-अजहा की नमाज अदा करते लोग ( Etv Bharat )